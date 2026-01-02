"Voi giovani e incoscienti non lo siete stati mai?". Aurora Ramazzotti difende i ragazzi di Crans-Montana

Aurora Ramazzotti interviene sui social dopo la tragedia di Crans-Montana, prendendo posizione contro le critiche rivolte ai giovani presenti nel locale al momento dell’incendio. Attraverso una storia di Instagram, la figlia di Michelle Hunziker esprime indignazione per i commenti apparsi online nelle ore successive all’accaduto.

"Commenti vomitevoli davanti alla morte di giovani"

" Le immagini di questa tragedia mi stanno tormentando ", scrive Ramazzotti, aggiungendo che a ferirla sono anche " i commenti vomitevoli di persone che, ancora una volta, non perdono occasione di tacere nemmeno davanti alla morte di così tanti giovani ". Un riferimento diretto a chi ha accusato i ragazzi di aver filmato invece di mettersi in salvo.

"Erano minorenni: non siete mai stati giovani e incoscienti?"

Aurora sottolinea come la maggior parte delle vittime fosse minorenne e invita a riflettere prima di giudicare. " Voi non siete mai stati giovani e incoscienti? ". Secondo Ramazzotti, la reazione di alcuni ragazzi va letta nel contesto del panico e dello choc di una situazione improvvisa e drammatica.

La domanda sulla sicurezza e il ruolo degli adulti

Nella sue storia, Ramazzotti sposta poi l’attenzione sulle responsabilità degli adulti presenti: " Vedendo i video, la domanda che mi sorge è perché non siano state attivate subito misure di sicurezza ed evacuazione del locale, non perché i ragazzi stessero filmando invece di scappare" . Un invito a concentrarsi sulle reali criticità dell’accaduto.

La mancanza di empatia verso le vittime

Ancora, Aurora critica duramente chi parla di “ distacco dalla realtà ” delle nuove generazioni, mentre, scrive, " colpevolizzano dei minori per la loro morte ", dimostrando una totale assenza di empatia e senza pensare al dolore di chi potrebbe leggere quei commenti.

La vicinanza alle famiglie

Il messaggio si chiude con parole di cordoglio e solidarietà: " Poteva essere un fratello, un amico, un figlio lì dentro.

Sento il dolore delle famiglie delle vittime e sono loro vicina. Non ho parole". Un intervento che ha raccolto consenso sui social, ricordando quanto a volte le parole e i commenti possano ferire profondamente chi è già nel dolore.