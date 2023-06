“AMA con tutto il cuore”. Il sostegno di Amadeus e Giovanna ai bimbi oncologici

Si chiama " AMA con tutto il cuore " e non poteva che essere un progetto musicale nato da un'idea del presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus e di sua moglie, la presentatrice Giovanna Civitillo. La musica e i giovani sono da sempre nel dna del conduttore, che ha voluto unire entrambe le cose con un aiuto concreto al percorso di cura dei ragazzi oncologici del progetto AYA insieme a Fondazione Humanitas per la Ricerca.

È nata una Playlist, disponibile su Spotify, “ che abbiamo scelto – spiega il noto presentatore - insieme a mia moglie Giovanna Civitillo e al gruppo di giovani che fanno parte del Progetto AYA (Adolescents and Young Adults) di Humanitas, giovanissimi tra i 16 i 39 anni, che la vita ha già chiamato ad affrontare una prima prova importante: un tumore ”. Accanto a loro, una presenza altrettanto importante, quella dei medici di Humanitas, in un percorso di diagnosi e cura, coordinato dalla dottoressa Alexia Bertuzzi, responsabile del Progetto AYA e della divisione dei sarcomi e dei tumori neuroendocrini del Cancer Center di Humanitas diretto da Prof. Armando Santoro.

La musica è da sempre un linguaggio universale che parla al cuore di tutti, e lo fa in maniera leggera ma potente, e viene ora usato per aiutare questi giovani per un percorso di ritorno alla normalità e alla spensieratezza dei loro anni, con l'importante obiettivo di sconfiggere la malattia oncologica e ridare vita alla vita. I brani scelti da Amadeus, sua moglie Giovanna e dai ragazzi e dalle ragazze AYA, sono carichi di energia e hanno lo scopo di regalare un forte sostegno emotivo in un momento così difficile della loro vita. Con questa iniziativa la coppia intende porre l’attenzione sull’importanza e il ruolo della Ricerca. Il progresso della scienza per la salute di tutti è un impegno che Amadeus e Giovanna sentono fortemente e per questo invitano a scegliere e ad attribuire il proprio 5 x mille alla Ricerca di cui ciascuno, senza distinzione di età, sesso, appartenenza può beneficiare e di cui tutti, nell’arco della vita, potranno aver bisogno.