Gli ascolti tv della terza serata di Sanremo 2026: Conti risale la china

60,3% di share con 9.336.000 spettatori: questi i dati di ascolto della terza serata del Festival di Sanremo 2026. Buone notizie, dunque, per Carlo Conti dopo un avvio claudicante: i numeri registrati oggi fanno ben sperare per gli ultimi due appuntamenti. Il rialzo rispetto alla seconda serata è cristallino: mercoledì erano stati registrati 9.053.000 spettatori, pari a uno share del 59,5%

Per avere un quadro di riferimento, si possono osservare i risultati ottenuti nelle edizioni precedenti. Nel 2025, la terza serata del Festival era stata seguita in media — considerando la total audience — da 10 milioni 700 mila spettatori, con una quota di share del 59,8%. Nel 2024, invece, la stessa serata aveva registrato 10.001.000 spettatori e uno share del 60,1%. Nel dettaglio, la prima parte (dalle 21.19 alle 23.32) aveva raggiunto il 58,1% di share con 13 milioni 243 mila spettatori, mentre la seconda parte (dalle 23.34 alle 25.38) aveva ottenuto il 65% di share con 6 milioni 436 mila spettatori.

Guardando alle edizioni condotte da Carlo Conti prima del 2025, nel 2015 la terza

serata fu seguita da 10.475.000 telespettatori, pari al 46,7% di share. Nel 2016 gli spettatori furono 10.326.000, con una quota del 45,7%, mentre nel 2017 si registrarono 10.334.000 spettatori e il 47,7% di share.