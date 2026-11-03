Baccini si racconta facendo “Nomi e cognomi”

Per gentile concessione dell’editore Baldini e Castoldi pubblichiamo la prefazione di Massimiliano Parente a Nomi e cognomi di Francesco Baccini (pagg. 176, euro 18). Il titolo si richiama all’album del 1992. In contemporanea è uscito anche l’album Nomi e cognomi2.

A vent’anni si è convinti di scegliere i propri maestri, in realtà spesso capitano per caso, magari in televisione, mentre si sta guardando tutt’altro, soprattutto nei mitici anni Ottanta, quando la televisione non era quella di oggi, quando poteva capitare di tutto e tutto poteva essere sperimentazione, avanguardia, non il cimitero di zombi che cercano sempre le stesse cose. Si chiama conformismo, avere la stessa forma, tendere all’uguale, oppure al kitsch. La folgorazione per Francesco Baccini a me capitò al Maurizio Costanzo Show. Io avevo vent’anni, lui una decina di più, e Costanzo, mi ricordo, a un certo punto faceva alzare Franco Bracardi dal pianoforte per lasciargli il posto. Baccini si sedeva e cantava le sue canzoni e come metteva le mani sul piano, con quella sua aria scanzonata, quasi capitato lì per caso, non riuscivi a smettere di sentirlo, e dopo avevi voglia di risentirlo. Una volta suonò perfino Le donne di Modena prima che uscisse il disco, facendo infuriare la casa discografica.

Avevo (e ho tuttora) un mito assoluto: Freddie Mercury. Nel panorama italiano guardavo a Baccini come a un outsider, convinto che non avrebbe tradito sé stesso. Anche perché in Italia il cantautore è stato spesso scambiato per una categoria meteorologica: cielo coperto, voce grave, impermeabile, possibilità di pioggia esistenziale, tanti piagnistei ma d’autore, per me tanti sbadigli, spesso. Baccini arrivava da Genova, dalla città di Tenco, Paoli, Lauzi e De André, tuttavia era il cantautore genovese che rideva, e rideva non stupidamente, sapeva usare l’ironia al piano come nessun altro, classico e modernissimo, in un Paese che di ironia ne ha sempre avuta poca.

In Nomi e cognomi faceva nomi e cognomi davvero, da Venditti a Maradona a Celentano ad Andreotti a Renato Curcio, e non si rifugiava dietro metafore abbastanza vaghe da poter essere smentite alla prima protesta (e questo gli causò non pochi problemi, come spesso succede a chi non si adegua). Anche la differenza tra il primo Nomi e cognomi e questo libro dice qualcosa sul mondo che abbiamo attraversato. Nel 1992 Andreotti, Celentano, Maradona, Venditti e Curcio non erano soltanto personaggi famosi: erano simboli condivisi, figure dentro le quali si concentravano politica, costume, potere, ideologia, televisione, esisteva ancora un immaginario nazionale comune intoccabile e anche da toccare, da infrangere, mentre ora finisce tutto in caciara, puoi toccare tutto e non tocchi mai niente, l’anestesia totale delle menti. Insomma, questo libro racconta molte persone, però alla fine fa soprattutto un nome e un cognome: Francesco Baccini. Quello che incontrai a vent’anni e che, per fortuna, non ha ancora imparato a diventare qualcun altro e, vi posso garantire, non lo farà mai. Per il resto chiudo con un messaggio bacciniano che sposo, non potendo sposare Baccini perché è etero: siamo tutti Baldacci. Buona lettura, signore mie. Mortacci.