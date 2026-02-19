Al Bano escluso dagli spot di Sanremo sui grandi successi: "Mi sembra incredibile"

Mi sembra incredibile". Così Al Bano Carrisi ha commentato l'assenza del brano "Felicità" dalla campagna pubblicitaria che la Rai sta facendo nelle piazze italiane per il Festival di Sanremo. Tra i grandi successi sanremesi del passato proposti negli spot, infatti,non c’è traccia dell'iconico brano di AlBano e Romina Power. Un vero e proprio "sgarbo" che si somma alle ultime mancate partecipazioni dell'artista di Cellino San Marco a Sanremo.

Cosa è successo

Da settimane sui canali Rai stanno andando in onda gli spot pubblicitari del Festival di Sanremo. La campagna promozionale è passata dalle piazze dove cittadini e orchestre cantano i brani più popolari e iconici di Sanremo. Un viaggio nella storia del Festival sulle note di "Piazza Grande", "Nel blu dipinto di blu", "Ma che freddo fa" fino ad "Almeno tu nell’universo" e "Con te partirò". Ma l'assenza di uno dei brani più famosi di Al Bano e Romina, ovvero "Felicità", non è passato inosservato al pubblico e, interpellato sulla vicenda, il cantautore di Cellino San Marco si è detto sorpreso e sbalordito. "Me l'hanno riferito e mi sembra incredibile. Credo di aver contribuito alla storia del Festival e cancellare con un colpo di spugna decine di partecipazioni e successi entrati nella memoria collettiva in Italia e nel mondo mi pare una scelta davvero incomprensibile", ha fatto sapere Al Bano sulle pagine di Oggi.



La stoccata a Conti e Amadeus

A proposito di "Felicità", che è una delle canzoni italiane più famose nella storia della musica nazionale, Carrisi ha detto: "Per certe magie serve una combinazione irripetibile di talento e fortuna. Quello che c’è stato tra me e Romina non credo sia replicabile". Sulle pagine di Oggi Al Bano si è tolto anche un sassolino dalla scarpa nei confronti di Carlo Conti e Amadeus che, nonostante gli inviti, lo hanno lasciato fuori dal palco dell'Ariston: "Ora se mi chiamano rispondo: no, grazie". La riflessione sulla kermesse e sui direttori di gara è poi proseguita: "Sanremo è come una nave e tutto dipende sempre dal comandante.

Ci sono quelli bravi, capaci di tenere la rotta e portare la nave in porto anche attraverso tempeste di polemiche. E poi ci sono gli Schettino, che riescono a complicarsi la vita pure col mare calmo". Una metafora che spiega bene il pensiero di Al Bano sul ruolo dei direttori artistici del Festival.