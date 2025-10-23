Lo sfogo di Al Bano: "Sanremo? Non ci andrò mai più". Cosa è successo

Mancano ancora alcuni mesi alla nuova edizione del Festival di Sanremo, eppure si è già cominciato a parlarne; c'è fermento e trepidazione, ma non da parte di tutti. Al Bano, ad esempio, ha definitivamente chiuso la porta alla kermesse, decidendo di non salire più sul palco, e per delle ragioni molto chiare.

Intervistato da Oggi, Albano Carrisi si racconta, spiegando qual è stata la sua esperienza con il Festival. A quanto pare alla base del suo rifiuto ci sarebbero state delle scorrettezze nei suoi confronti, almeno a suo dire. " Non sono io che ho cancellato Sanremo, è Sanremo che ha cancellato me ", ha dichiarato, parlando molto duramente. Ci sarebbero stati dei litigi fra di lui e i passati direttori artistici della kermesse, motivo per cui si sarebbe creata una frattura insanabile. In particolare, Al Bano parla della canzone da lui presentata nel 2023. Una canzone che Amadeus gli avrebbe suggerito di riproporre l'anno successivo, offrendogli invece di esibirsi con Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

"Ho tenuto la mia canzone in caldo e l'anno dopo Amadeus m'ha fatto un discorso strano, m'ha detto che il trio era stato un successo pazzesco e se fossi tornato sul palco da solo avrei rovinato quel ricordo. Quindi era meglio se me ne stavo a casa. Per me è stata un'offesa, una presa in giro inaccettabile. Mi dici una cosa poi, cambi idea e mi fai passare tra i bocciati del Festival? Ma come ti permetti di trattarmi così? ", ha aggiunto il cantante. Insomma, secondo Carrisi, Amadeus non sarebbe stato corretto con lui. E non è andata meglio con Carlo Conti, che gli avrebbe inferto un altro smacco. "Lui mi voleva con Romina. Ma non era possibile perché quel duo di fatto non esiste più. Mi chiede una canzone, vado nel suo ufficio, gliela faccio ascoltare e lui con tutto il suo staff si mostrano entusiasti, ripetono un passaggio e mi assicurano 'vedrai questa frase finisce nei titoli di tutti i giornali'. Passano alcune settimane, annunciano i concorrenti e io non ci sono.

A quel punto su Sanremo ho messo una croce. L'ho fatto a malincuore, con molta, ma non torno indietro. Basta!", ha concluso Al Bano.

Insomma, niente più Sanremo, neppure se venisse chiamato.