"Basta guerra, basta sangue". Il monologo pacifista di Eros Ramazzotti a Sanremo

Canzoni, gag e riflessioni nella prima parte della terza serata del Festival di Sanremo, che vede tra i suoi protagonisti Eros Ramazzotti. Il cantante romano è tornato sul palco del Teatro Ariston per i quarant'anni di "Terra promessa", brano che vinse la categoria Nuove Proposte e consacrò il talento dell'artista. Platea e galleria in piedi a ballare, con tanto di trenino nei corridoi della platea e un cartello che recita: "Eros, noi saremo sempre i ragazzi di oggi" . Un momento emozionante, che Ramazzotti ha sfruttato per recitare un breve monologo pacifista sulla stessa lunghezza d'onda di Dargen D'Amico.

Al termine dell'esibizione, Ramazzotti ha chiesto ai coristi dell'orchestra di cantare a cappella "Terra promessa", con il tempo tenuto dal pubblico con le mani. A questo punto, il cantante ha deciso di spendere qualche parola sui conflitti in corso: "Quasi 500 milioni di bambini non vedranno mai la terra promessa. Basta sangue, basta guerre. Pace. I nostri pensieri forever" . Un intervento a sorpresa, accolto dal pubblico presente all'Ariston con applausi scroscianti. Ma non è tutto.

Il messaggio pacifista di Ramazzotti ha acceso il dibattito in rete a causa delle sue presunte posizioni pro-Israele. "Eros Ramazzotti sale sul palco, butta due parole sulla guerra in generale tanto per ottenere due applausi. Poi vai a scoprire sia pro Israele" , il j'accuse di un utente su X, ex Twitter. E ancora: "Raga ma davvero c’era gente che credeva che Ramazzotti fosse pro Palestina?", "Il suo discorso è proprio il motivo per cui i discorsi ambigui non servono a un c**** perché quello era un discorso pro-Israele ma ha abbindolato moltissimi. E sta retorica del “pensiamo ai bambini” ma gli unici che gli interessano davvero sono i bambini israeliani", "Però, Eros con Terra promessa, è una provocazione sionista" .