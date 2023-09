Il Bestiario. Lo Shockigno

Lo Shockigno è un animale leggendario che si scandalizza se sente dire da un famoso musicista che “un uomo è uomo e una donna è una donna”.

La frase incriminata che ha scioccato lo Shockigno e tacciata di violenza inaudita è stata pronunciata da Carlos Santana durante un suo concerto: “Quando Dio ha creato me e te, prima che uscissimo dal grembo materno, sapevamo chi e cosa eravamo. Poi, quando cresci, vedi le cose del mondo e inizi a credere che potresti essere qualcosa di diverso che ti suona bene, ma sai che non è giusto, perché una donna è una donna e un uomo è un uomo. Ed è tutto. Poi qualunque cosa tu voglia fare a casa tua, sono affari tuoi, a me sta bene”.

Si sa, lo Shockigno è un essere mitologico che nega l’evidenza dando prova di grave instabilità mentale. Ne è dimostrazione il fatto che alcune specie di Shockigno si possono avvistare nella stagione degli accoppiamenti in branchi numerosi agghindati con costumi pittoreschi, avvolti da piume o travestiti da animali domestici senza targhetta al collo per rivendicare lo spirito ribelle.

Allo Shockigno vengono le bolle cutanee anche solo all’idea che dal punto di vista squisitamente anatomico uomo e donna siano diversamente unici e con attributi specifici. Questo accade anche nel mondo animale più evoluto e l’unica eccezione la si può trovare nella rappresentazione umana della Barbie e il Ken che infatti, per le loro caratteristiche fisiche, sono costretti a rimanere amici.

Lo Shockigno rabbrividisce al solo pensiero che un figlio possa nascere unicamente da un uomo e da una donna, sebbene perfino la scienza degli esperti non riesca a dimostrare il contrario pur avendo fatto scontrare al Cern di Ginevra ovuli contro ovuli e spermatozoi contro spermatozoi alla velocità della luce. Niente, neanche davanti all’evidenza scientifica lo Shockigno si converte all’evidenza. Eppure crede che siamo prossimi alla fine del mondo a causa del cambiamento climatico causato dai peti delle mucche d’allevamento (quelli degli ippopotami invece sono salubri).

La vita dello Shockigno è davvero difficile. Privatosi della logica elementare, va in panico al ristorante quando gli chiedono di scegliere tra un’acqua liscia o gasata, se utilizzare la doccia o la vasca da bagno, se decidere tra le vacanze al mare o in montagna. Non lo invidiamo proprio lo Shockigno, noi retrogradi medioevali che preferiamo il bene al male, il vero al falso e il calcio maschile a quello femminile.