Brunori Sas, il cantautore che a Sanremo canta luci e ombre della paternità

Ascolta ora 00:00 00:00

A quasi 47 anni Dario Brunori, in arte Brunori Sas, debutta in gara al Festival di Sanremo con il brano "L'albero delle noci", che è anche il titolo del suo disco in uscita proprio il 14 febbraio. "Mi sembrava il momento giusto per provare ad andarci, oltretutto con un disco su cui ho lavorato per due anni. Prima vivevo molto peggio l'idea di andare a confrontarmi con una cosa del genere. L'idea è di far sentire la mia canzone a un pubblico che magari fino a questo momento non mi ha intercettato". Cosentino di nascita, cresciuto con la gavetta necessaria a chi parte da zero, arriverà in gara con un brano che parla delle luci e delle ombre della parternità "ma non solo di quelle perché la paternità è solo un pretesto per affrontare altre riflessioni. E' un pezzo venuto fuori molto naturalmente, scritto di getto in una notte da solo, era il sabato di Pasqua". Lui, che si considera un po' progressista e un po' conservatore, è senza dubbio uno dei preferiti da chi non ama troppo la grossolanità volgare del rap e cerca nelle canzoni ancora qualche spunto originale e creativo. Proprio su questo argomento, mostra di avere una razionalità sempre più rara nell'ambiente: "Certi testi aiutano comunque ad aprire un dibattito. I miei nipoti li considerano delle fiction e anche io, quand'ero più giovane, ascoltavo Marilyn Manson ma non mi sono certo messo a fare messe sataniche...".

Molto più prosaicamente, lui a marzo farà un tour nei palasport e poi, il 18 giugno, prova la consacrazione definitiva con il concerto al Circo Massimo di Roma: "Avrò con me un'orchestra ma i miei comunque restano concerti alla vecchia maniera, nei quali si può sbagliare e anche improvvisare. Non sono semplici riproposizioni del disco tale e quale".