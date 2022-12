Hit estive, tormentoni e sorprese: le canzoni più belle del 2022

Il 2022 è stato un anno ricco di bella musica, tra le solite hit estive e le canzoni lanciate dal festival di Sanremo. Ci sono state tante conferme - pensiamo ai Måneskin, ormai star di livello internazionale - ma non sono mancate le sorprese: pensiamo all'enorme successo raccolto da Dargen D'Amico o all'esorbitante affermazione dei Pinguini Tattici Nucleari. E poi come non citare i protagonisti dell'estate, specializzati nel tormentone da ombrellone: da Fedez a Elettra Lamborghini, passando per il ritorno dei Black Eyed Peas.

The Loneliest

Reduci da un 2021 a dir poco incredibile, i Måneskin hanno continuato a sfornare successi e hit. L’ultima canzone a sbancare è “The Loneliest”, secondo estratto del terzo album in studio “Rush!”. Una via di mezzo tra una lettera d’amore e un testamento, sensazioni a cui tutti possono relazionarsi tra liriche struggenti e straordinari assoli di chitarra.

La dolce vita

Fedez è sempre tra i protagonisti dell’estate italiana, quest’anno al suo fianco Mara Sattei e Tananai, reduce dall’inaspettato quanto particolare successo di Sanremo. “La dolce vita” è ispirata a “Diana” di Paul Anka e “Twist and Shout” dei Beatles, un twist che comprende anche una parte in rapping. Un brano costruito ad arte per diventare un successo radiofonico.

Caramello

Altro tormentone estivo è sicuramente “Caramello”, targato Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Scritto da Rocco Hunt, Federica Abbate e Davide Petrella, con musica e produzione di Zef, il brano non brilla sicuramente per profondità o per aspetti poetici, ma ha dalla sua una bella orecchiabilità. E tanto basta, evidentemente.

As It Was

Il 2022 lo ha visto protagonista al cinema con “Don’t Worry Darling”, ma Harry Styles non ha di certo abbandonato la musica. Tra le canzoni più apprezzate della stagione c’è la sua “As It Was”, un brano synth pop influenzato dalla new wave degli anni ottanta. Riflettori accesi su temi come la perdita e la solitudine, un bel lavoro (non indimenticabile).

Supermodel

Ancora Måneskin, ancora una hit. “Supermodel” rappresenta la prima collaborazione del gruppo con il produttore Max Martin. Una canzone incentrata su una top model bella e impossibile, ma anche decadente. Una potenza particolare, che esplora territori nuovi, rock valorizzato dagli archi d’orchestra.

Bellissima

Tra le artiste più amate in Italia, Annalisa si è confermata con “Bellissima”, una sorta di manifesto. Questa canzone segna infatti un nuovo inizio, una rinascita, sexy ma allo stesso tempo disperata. Temi importanti affrontati attraverso la dance.

Brividi

Anche nel 2022 le canzoni passate da Sanremo hanno avuto un ottimo percorso, figurarsi quella che il Festival l’ha vinto. Parliamo di “Brividi” di Mahmood e Blanco, ballad contemporanea che che ha goduto anche della straordinaria vetrina dell’Eurovision Song Contest. Un testo a dir poco struggente, dalla grande potenza comunicativa, valorizzato dalle due bellissime voci.

Giovanni Wannabe

È stato un anno eccezionale per i Pinguini Tattici Nucleari, bravi a inanellare una serie di successi. Il più amato è sicuramente “Giovani Wannabe”, primo estratto dell’album “Fake News”. Una canzone pop rock con elementi di musica elettronica che parla della loro generazione, di ragazze e ragazzi che vogliono trovare un posto nel mondo. Un grande successo, ma nulla di trascendentale dal punto di vista musicale.

Nostalgia

Anche Blanco può dirsi decisamente soddisfatto dell’anno che si sta per concludere. “Nostalgia” parla di sentimenti contrastanti nei confronti dell’amore, con la nostalgia a farla da padrona tra passioni ed eccessi. Curata dal fidato Michelangelo, la canzone brilla più dal punto di vista musicale che per il testo.

Dove si balla

Ancora Sanremo, ma questa volta con Dargen D’Amico. Il giudice di X Factor ha stregato tutti con “Dove si balla”, una canzone dance pop con rimandi all’eurodance e all’italo dance degli anni Novanta. Una hit commerciale rispetto agli standard del rapper milanese, che aveva abituato i suoi fan storici a testi intellettualmente più alti, ma comunque degna di nota.

Don’t You Worry

Il ritorno dei Black Eyed Peas ha lasciato il segno. Il gruppo musicale statunitense, accompagnato da Shakira e David Guetta, ha sfornato la hit “Don’t You Worry”, tra dance pop ed europop, che riporta in auge il motto “andrà tutto bene”, tanto caro in epoca pandemia. Un testo ottimista, spensierato in tempi difficili. Come molte altre canzoni della lista, anche questa è stata costruita per fare centro: obiettivo raggiunto.