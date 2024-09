"Rimani viscido", "Infame, scrivevi a mia moglie". Cos'è successo tra Fedez e Tony Effe

Ascolta ora 00:00 00:00

Che i rapporti tra Tony Effe e Fedezfossero tesi lo si era capito da tempo, ma negli ultimi giorni tra i due rapper è scoppiata una vera e propria guerra a colpi di frecciate sui social network e di strofe rap con accuse pesantissime.

L'estate dei gossip

L'estate li aveva già visti contrapposti in fatto di gossip. Tony si era fatto vedere in giro più di una volta insieme a Chiara Ferragni, mentre Fedez sembrava nutrire un particolare interesse per l'ex di Effe, Taylor Mega, e con lei era stato paparazzato a cena. La storica amicizia che legava i due rapper sembrava essere definitivamente finita anche a causa del pestaggio di Cristiano Iovino (amico di Effe) e a maggio Tony Effe aveva addirittura svelato di avere rifiutato un featuring con Federico per lavorare con Gaia alla hit "Sesso e samba". Fedez si era risentito della rivelazione fatta dal collega e su Instagram lo aveva attaccato: " Ti avevo chiesto solo una strofa, poi che tu voglia dirlo in pubblico, bisogna capire cosa ti porta a farlo ". A quel punto, Tony Effe aveva replicato sempre sul web, chiamando Fedez "bugiardo". Esauritasi la vena dei pettegolezzi e delle scaramucce social, lo scontro tra i due artisti si è spostato su un campo assai più familiare ai due, quello musicale.

Il dissing tra Tony Effe e Fedez

A dare il via allo scontro è stato Tony Effe. Ospite della nuova stagione del progetto RedBull 64 Bars, l'artista ha usato parole di fuoco contro Fedez con strofe al vetriolo: "Go, go, la Chiara dice che mi adora", "Non ti ho lasciato la strofa / Hai chiesto alla mia brutta copia (Niki Savage, ndr), okay /Ti comporti da t***a", "Fai beneficenza, ma rimani un viscido". A quel punto Savage - che ha collaborato con Fedez nel brano "Di Caprio" - ha risposto in rima a Tony Effe e Federico Lucia lo ha spalleggiato, mandando qualche frecciata all'ex amico attraverso Instagram.

Non contento, Fedez ha scritto un brano - "L'infanzia difficile di un benestante" - contro Effe e lo ha pubblicato su YouTube nelle scorse ore, lanciando accuse pesantissime contro Tony: "Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi / quelli come te io li chiamo infami", "Scrivi di m*rda, ma bei pettorali / insulti razziali, poi palco con Ghali", "Con Chiara Biasi a farti di keta… Le hai raccontato chi ti manteneva?". E a quel punto, Federico ha calato l'asso Taylor Mega - che compare nel video della canzone - lasciando cantare all'influencer la risposta all'ultima domanda: "Eri tu la mia bitch". Una frase che lascia intendere che nella loro lunga relazione sentimentale fosse Taylor a pagare al posto del compagno.

Tony Effe si è limitato a rispondere su Instagram con un

laconico "che imbarazzo", ma intanto il brano di Fedez contro il collega rapper è subito schizzato in vetta alle tendenze di YouTube e sembra non chiudere affatto una diatriba che, per molti, è destinata a proseguire.