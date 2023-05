"Ho ancora spasmi", Celine Dion sta male: concerti annullati fino al 2024

La misteriosa malattia che da tempo la affligge non molla la presa, e così la celebre cantante Celine Dion si vede costretta a rimandare ulteriormente i suoi impegni, annunciando ai fan che non potrà esibirsi almeno fino al prossimo 2024. Il male contro il quale sta combattendo, infatti, ha debilitato a tal punto suo fisico da renderle impossibile qualunque sforzo.

La misteriosa patologia

Già a inizio di questo mese, Celine Dion era apparsa in un video postato sul proprio canale Instagram per parlare delle sue condizioni di salute. Nel suo intervento, la cantante aveva informato i follower della sua decisione di posticipare ancora una volta i concerti previsti nel 2022. " Prima abbiamo dovuto spostare gli spettacoli a causa della pandemia, ora sono i miei problemi di salute che ce li fanno rimandare. Sto un po' meglio... ma ho ancora degli spasmi... ", aveva dichiarato.

Sulla malattia che sta affliggendo la cantante si sa molto poco. Si parla della cosiddetta “Sindrome della persona rigida” o SPS, una patologia estremamente rara. Si tratta di una malattia neurologica, che colpisce il sistema nervoso centrale, causando rigidità muscolare e spasmi. Per quanto concerne le cause, si conosce ancora poco, ma i medici collegano la patologia a un'alterazione proteinica.

Celine Dion, nello specifico, ha cominciato ad accusare gravi problemi di salute dopo la morte del marito, il produttore René Angélil, scomparso nel 2016 a causa di un tumore alla gola. Dopo aver perso il compagno, la cantante non è stata più la stessa, apparendo spesso molto provata ed eccessivamente magra.

Concerti annullati fino al 2024

Arriva ora la decisione di rimandare ulteriormente le sue performance. In un comunicato rilasciato dagli organizzatori della tournée all'Afp, viene riportato che l'artista sta ancora seguendo le cure e non è in grado di esibirsi.

" Mi dispiace tanto deludervi ancora una volta ", si legge nel canali social della Dion. " Sto lavorando sodo per ricostruire le mie forze, ma andare in tour può essere molto difficile anche quando sei al 100%. Meglio che cancelliamo tutto ora fino a quando non sarò davvero pronta per tornare di nuovo sul palco ".

Troppo faticoso il tour che avrebbe dovuto seguire la cantante. Da Olanda a Gran Bretagna, da Germania e Finlandia fino a Svizzera e Ungheria. Uno sforzo eccessivo per la cantante, che si trova in condizioni di salute ancora molto precarie. A causa del suo male, Celine Dion è stata costretta ad annullare numerosi concerti a partire dallo scorso ottobre 2021.