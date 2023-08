"Nessuna cura funziona". Il dramma di Celine Dion

Tre anni fa Celine Dion cancellava il suo tour per problemi di salute. L'artista canadese si ritirò dalla scena pubblica parlando di problemi di salute gravi, ma quale fosse la malattia che l'aveva colpita lo si è scoperto solo un anno e mezzo dopo. " Ho un raro disturbo neurologico, la Stiff Person Syndrome, o disturbo dell'uomo rigido ", confessò la cantante in un video pubblicato sui social, nel quale annunciava l'ennesimo rinvio dei suoi show. Da quel momento l'artista si è ritirata a vita privata, ma oggi - a distanza di tempo - è la sorella Claudette Dion a parlare della sua condizione attuale che, nonostante le cure, sembra non essere affatto migliorata.

" Sta facendo di tutto per guarire", ha confessato la sorella di Celine Dion in una recente intervista rilasciata al quotidiano canadese Le Journal de Montréal, spiegando che la diva oggi vive insieme alla sorella Linda e ai suoi tre figli. "Sta interpellando i migliori ricercatori nel campo di questa malattia rara e si impegna a mantenersi attiva". Le cure alle quali si sta sottoponendo da ormai due anni, però, non hanno portato ad alcun miglioramento, anzi. " Non si riesce a trovare nessuna medicina che funzioni. Ma noi continuiamo a sperare ".

Le parole di Celine Dion

Sin dall'esordio del disturbo, una rara patologia di tipo neurologico, Celine Dion ha avuto spasmi muscolari, che le hanno reso la vita impossibile sia dal punto di vista motorio sia per quanto riguarda il dolore. La patologia porta, infatti, a un progessivo e completo irrigidimento della muscolatura. Lei stessa, lo scorso dicembre, aveva detto a proposito della sua malattia: "Questa sindrome colpisce una persona su un milione e stiamo ancora capendo come affrontarla. Sfortunatamente questi spasmi colpiscono ogni aspetto della mia vita quotidiana. Ciò non permette alle mie corde vocali di cantare nel modo in cui sono abituata e esibirmi ".