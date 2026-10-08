CHE NOTTE È QUESTA!, sette concerti di Claudio Baglioni a Piazza di Siena

Il 24 ottobre 1982 a Piazza di Siena il leggendario ALÉ-OÓ primo megaraduno della storia della musica dal vivo in Italia capace di riunire una folla oceanica. Quell’evento straordinario rappresentò il gran finale della prima tournée italiana che portò la musica nei grandi spazi outdoor, trasformando il concerto in un grande rito d’insieme, partecipazione, energia, creatività, emozione. Un concerto rimasto per sempre nell’immaginario collettivo.

Claudio Baglioni

A distanza di 44 anni Claudio Baglioni torna nello scenario unico del cuore verde della città eterna con CHE NOTTE È QUESTA!, sette straordinari concerti che il 24, 25, 27, 28, 30, 31 ottobre e 1° novembre animeranno l’anello di Piazza di Siena e i magici e magnifici dintorni. Non poteva che essere Roma – la città in cui sono accaduti tanti fatti della sua esperienza di musicista, interprete e compositore e che hanno ottenuto l’attenzione e l’adesione collettiva – il posto scelto per scrivere questa nuova pagina. Nell’enorme teatro a cielo aperto creato per una rappresentazione nuova e inedita, Baglioni porterà in scena 40 canzoni, arrangiate e illustrate per lo show, che raccontano quasi sessant’anni di carriera artistica e sarà accompagnato da 20 formidabili musicisti e da una squadra di professionisti di altissimo livello.

Claudio Baglioni

È da qui che riprenderà il percorso del “GRANDTOUR LaVitaÈAdesso”, itinerario artistico, culturale, formativo e ricreativo che, nell’estate 2027, attraverserà i più suggestivi contesti del territorio italiano e i siti della bellezza tra i più conosciuti. Un viaggio spettacolare e culturale che, dopo l’anteprima del 2025, sull’isola di Lampedusa, riprenderà, il prossimo anno, nell’Italia più bella e affascinante, incontrando città d’arte, siti archeologici e monumentali, paesaggi favolosi e scenari di incomparabile pregio, in un itinerario svolto attraverso il patrimonio storico, architettonico e ambientale del nostro Paese. Un tragitto pensato come un racconto di strada, un diario vissuto tra esperienze e avventure di palco e di vita. E sarà ancora Roma a chiudere questa impresa: il 23 ottobre 2027, un anno dopo esatto dall’evento di Piazza di Siena, ai Fori Imperiali ci sarà «Che notte è questa! il ritorno», l’approdo finale di un GrandTour, giro d’Italia di 50 concerti in 80 giorni. I biglietti per CHE NOTTE È QUESTA! la partenza sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).