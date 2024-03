Chi era "Gabri" e qual è il significato della canzone di Vasco Rossi

" Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me ", ha scritto ieri Vasco Rossi sul suo profilo Instagram, annunciando la morte dell'ex compagna Gabriella Sturani, mamma di suo figlio Lorenzo. Gabriella, che il rocker conobbe quando aveva 16 anni, rimase poi incinta e a lei Vasco, finita la loro storia, dedicò la canzone Gabri.

Una storia d'amore che rimarrà eterna

Nonostante il loro sia stato un amore di breve durata, rimarrà cristallizzato per sempre proprio nella canzone che Vasco scrisse per lei con parole vere e toccanti: " Quest'avventura è stata una follia È stata colpa mia... Tu hai sedici anni ed io… ", racconta nel brano riportando alla memoria quando i due si sono conosciuti. Vasco all'epoca aveva oltre 30 anni, lei era una ragazzina. Una follia come ammette lo stesso cantante, che non voleva perderla, ma neanche illuderla, spiegando così sia il suo desiderio, ma anche le sue paure.

Anni dopo nel 2013 su Vanity Fair fu proprio Gabriella a raccontare cosa successe: " Avevo 13 anni ed ero con mia cugina in un locale di Rimini, il Quinta dimensione, con un gruppo di amici: uno di loro conosceva Rossi. Ma era l’estate del 1980, e io figurati se sapevo chi era quello lì. Un giorno mi passa sotto le mani un album con la faccia di questo qui e io dico: ma io lui lo conosco. Così scopro che quel tipo incontrato anni prima si chiamava Vasco Rossi, che faceva il cantante e che era abbastanza famoso ".

A quel punto Gabriella rivede Vasco grazie a Guido Elmi, che firmò anche la musica del brano, e dopo due anni i due hanno una relazione: " R imasi incinta di Lorenzo, e la storia finì... Quello, per Rossi, non era il momento giusto per diventare padre. Ma io decisi di tenere il bambino, forse per incoscienza, non so ".

Il rapporto con il figlio

Lorenzo è uno dei tre figli di Vasco Rossi, che in un primo momento non portò il suo cognome. Vasco lo riconobbe solo nel 2003, accogliendolo nella sua vita, e prendendosi le sue responsabilità di padre.

È stato Vasco a convincerlo a studiare, a pagargli l'università, a spronarlo perché fosse il primo della famiglia con una laurea in mano

Nel 2013, Gabriella spiegò che Lorenzo si era laureato proprio grazie al papà: "".