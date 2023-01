Chi ha vinto più di una volta il festival di Sanremo? Ecco i nomi e le canzoni

Il settantreesimo festival di Sanremo è alle porte: la voglia di ascoltare i brani in gara è tanta, così come l'attesa per una kermesse sempre più radicata nelle tradizioni degli italiani. Uno dei principali eventi mediatici dell'anno, seguito con grande interesse anche all'estero. Nel corso degli anni, vi hanno preso parte come concorrenti i più grandi nomi della musica italiana. Un dettaglio confermato anche dall'elenco dei plurivincitori: in vetta alla classifica, con quattro vittorie a testa, troviamo due icone come Domenico Modugno e Claudio Villa. Subito dietro, con tre vittorie, spazio a Iva Zanicchi, leggenda vivente della musica nostrana. Poi un'allegra comitiva di artisti e gruppi con due successi: qui di seguito la lista completa dei cantanti - con relative canzoni - che hanno trionfato più di una volta nella categoria "Campioni"/"Big" al festival di Sanremo.

Artisti con 4 vittorie a Sanremo

Domenico Modugno : "Nel blu dipinto di blu" con Johnny Dorelli nel 1958; "Piove (ciao ciao bambina)" con Johnny Dorelli nel 1959; "Addio... addio" con Claudio Villa nel 1962; "Dio come ti amo" con Gigliola Cinquetti nel 1966

: "Nel blu dipinto di blu" con Johnny Dorelli nel 1958; "Piove (ciao ciao bambina)" con Johnny Dorelli nel 1959; "Addio... addio" con Claudio Villa nel 1962; "Dio come ti amo" con Gigliola Cinquetti nel 1966 Claudio Villa: "Buongiorno tristezza" con Tullio Pane nel 1955; "Corde della mia chitarra" con Nunzio Gallo nel 1957; "Addio... addio" con Domenico Modugno nel 1962; "Non pensare a me" con Iva Zanicchi nel 1967

Artisti con 3 vittorie a Sanremo

Iva Zanicchi: "Non pensare a me" con Claudio Villa nel 1967; "Zingara" con Bobby Solo nel 1969; "Ciao cara come stai?" nel 1974

Artisti con 2 vittorie a Sanremo

Matia Bazar : "...e dirsi ciao" nel 1978; "Messaggio d'amore" nel 2002

: "...e dirsi ciao" nel 1978; "Messaggio d'amore" nel 2002 Gigliola Cinquetti : "Non ho l'età (per amarti)" con Patricia Carli nel 1964; "Dio come ti amo" con Domenico Modugno nel 1966

: "Non ho l'età (per amarti)" con Patricia Carli nel 1964; "Dio come ti amo" con Domenico Modugno nel 1966 Nicola Di Bari : "Il cuore è uno zingaro" con Nada nel 1971; "I giorni dell'arcobaleno" nel 1972

: "Il cuore è uno zingaro" con Nada nel 1971; "I giorni dell'arcobaleno" nel 1972 Peppino Di Capri : "Un grande amore e niente più" nel 1973; "Non lo faccio più" nel 1976

: "Un grande amore e niente più" nel 1973; "Non lo faccio più" nel 1976 Johnny Dorelli : "Nel blu dipinto di Blu" con Domenico Modugno nel 1958; "Piove (ciao ciao bambina)" con Domenico Modugno nel 1959

: "Nel blu dipinto di Blu" con Domenico Modugno nel 1958; "Piove (ciao ciao bambina)" con Domenico Modugno nel 1959 Anna Oxa : "Ti lascerò" con Fausto Leali nel 1989; "Senza pietà" nel 1999

: "Ti lascerò" con Fausto Leali nel 1989; "Senza pietà" nel 1999 Nilla Pizzi : "Grazie dei fiori" nel 1951; "Vola colomba" nel 1952

: "Grazie dei fiori" nel 1951; "Vola colomba" nel 1952 Enrico Ruggeri : "Si può dare di più" con Gianni Morandi e Umberto Tozzi nel 1987; "Mistero" nel 1993

: "Si può dare di più" con Gianni Morandi e Umberto Tozzi nel 1987; "Mistero" nel 1993 Bobby Solo : "Se piangi se ridi" con The New Christy Minstrels nel 1965; "Zingara" con Iva Zanicchi nel 1969

: "Se piangi se ridi" con The New Christy Minstrels nel 1965; "Zingara" con Iva Zanicchi nel 1969 Mahmood: "Soldi" nel 2019; "Brividi" con Blanco nel 2022

I plurivincitori extra

A quelli appena citati, possiamo aggiungere artisti e gruppi che hanno vinto sia nella categoria "Giovani" (o denominazione varia) che nella categoria "Campioni"/"Big":