I fan mollano Bruce Springsteen. "I tuoi concerti sono troppo cari"

I fan mollano Bruce Springsteen. Una notizia clamorosa, ma confermata da fatti incontrovertibili: dopo 43 anni di attività, chiude la fanzine "Backstreets". "The Boss" resterà "The Boss", ma le criticità sono palesi: riflettori accesi sui prezzi dei biglietti per i concerti troppo cari. Un aumento incontrollato che non può non scoraggiare i seguaci dell'artista: per assistere a un evento sono necessari almeno 4-5 mila euro.

Springsteen nel mirino dei fan

"Sono scoraggiato, abbattuto e disilluso" da quando sono stati messi in vendita i biglietti per gli spettacoli del 2023, il commento perentorio dell'editore Christopher Phillips. La penna di "Backstreets" ha evidenziato nella lettera destinata ai lettori del magazine attivo dal 1980: "Non è affatto una sensazione a cui siamo abituati mentre prevediamo un nuovo tour di Bruce Springsteen e della E Street Band".

"I fan sono stati settati in pasto ai lupi e messi da parte in un modo che sembra tanto insondabile quanto evitabile" , l'attacco della fanzine. Dito puntato contro i cosiddetti prezzi dinamici, ossia la politica di Ticketmaster che permette ai prezzi di mutare in risposta alla domanda: un modello premium basato su algoritmi che "viola il contratto implicito tra Bruce Springsteen e i suoi fan" . La delusione e la rabbia dei seguaci del "Boss" sono aumentate esponenzialmente con il passare delle settimane: "Questi sono concerti che difficilmente possiamo permetterci e che molti dei nostri lettori non possono permettersi; e di conseguenza una buona parte dei nostri lettori ha perso interesse" , ha aggiunto Phillips.

Punto di riferimento di milioni di appassionati, la fanzine ha pubblicato 91 edizioni e ha proseguito la sua attività sul web. Un sito interamente dedicato a Springsteen tra report, forum e interviste, con tanto di rapporto diretto con il management dell'artista tra conferme e smentite dei rumors in circolazione. Phillips ha reso noto che uscirà un ultimo numero, sempre in digitale, mentre il Backstreets Record Shop e i social media resteranno in funzione. Discorso diverso per il forum "Backstreets Ticket Exchange", avviato verso la chiusura.

Il commento del management del "Boss"