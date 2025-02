"Ci hai messo troppo". Cattelan liquida la Michielin. Lei: "Che modi sono?"

Ascolta ora 00:00 00:00

Spiacevole episodio al DopoFestival: Francesca Michielin è infatti stata rapidamente liquidata da Alessandro Cattelan perché arrivata in ritardo. Il video dell'artista, rimasta basita dopo l'intervista negata, è già divenuto virale sui social, generando non poche polemiche.

Un'edizione del Festival di Sanremo non proprio felice per la cantante, costretta a spostarsi in stampelle dopo essersi slogata una caviglia durante le prove. La Michielin è stata fra l'altro l'ultima artista ad esibirsi nel corso della prima serata della kermesse musicale: ha quindi dovuto sopportare la tensione fino alla fine. Come se ciò non bastasse, al termine della sua performance, la cantautrice italiana si è recata presso la postazione di Alessandro Cattelan per l'intervista del DopoFestal ma ha ricevuto in cambio una doccia fredda. Cattelan l'ha infatti accolta in modo molto sbrigativo. " Adesso ti lasciamo andare ", ha detto subito il conduttore, gelando l'artista. " Ma come mi lasci andare? ", è stata la domanda perplessa della Michielin.

" Purtroppo non abbiamo più tempo, Franci ", ha risposto Cattelan. " C'hai messo troppo tempo tu ad arrivare. Cioè, avremmo fatto anche un'intervista anche lunga, volendo però... " " Ma come? ", ha insistito la cantante, attonita e visibilmente delusa. " Be', c'hai messo venti minuti ad arrivare... ", è stata la replica del conduttore. " Ma Ale, ma che modi sono? " Per tutta risposta, Cattelan ha messo un braccio attorno alle spalle della Michielin e con fare conciliante ha aggiunto: "Adesso ti riaccompagno a dormire, ti riaccompagno a casa. Devi cantare ancora, non perdere la voce".

" Io non ho parole ", ha commentato l'artista, visibilmente contrariata. E, al momento dei saluti, ha concluso: " Anche se sono un po' inca***ta ".

Nonostante i tentativi di Cattelan di sdrammatizzare è stato un momento di grandissimo nervosismo e imbarazzo. Anche perché la Michielin, in questo momento, è costretta a usare le stampelle (e aveva le stampelle anche al DopoFestival), dunque il suo ritardo poteva essere stato causato anche dalla sua difficoltà nello spostarsi.

Chiaramente l'episodio ha scatenato le

sui social. C'è chi ha criticato la Michielin per la sua reazione, definita "esagerata", e chi, invece, ha preso le difese della cantante, trovando inappropriata la gestione dei tempi del DopoFestival.