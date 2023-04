Damiano dei Maneskin è stato palpato nelle sue parti intime da un fan al Forum di Assago

È di queste ore un video che sta circolando con molta insistenza sui social. In particolare, riguarda un triste episodio che vede protagonista, o per meglio dire "vittima", il frontman della band dei Maneskin, Damiano David. Durante un concerto al forum di Assago, infatti, un fan ha toccato le parti intime del cantante della band dei record.

L’accaduto e la reazione di Damiano

Era successo anche a Blanco lo scorso anno, durante il concerto di Radio Italia Live, in piazza Duomo a Milano. E adesso l’episodio si ripete, ma, questa volta, con un nuovo protagonista: il frontman della band, nel corso del concerto che si è tenuto al Forum di Assago giovedì 6 aprile, è stato palpato nelle sue parti intime da un fan del gruppo che si trovava in prima fila tra il pubblico.

Come si vede dal video che in queste ore sta girando sui social, il cantante ha reagito con una smorfia di disappunto; infatti, a seguito del gesto, Damiano è rimasto stizzito, ha immediatamente allontanato la mano e, dopo aver lanciato un’occhiata di disgusto, è andato via.

I commenti dei fan indignati sui social

L’episodio, ripreso dalle telecamere degli spettatori lì presenti, sta facendo discutere molto i fan, causando, naturalmente, anche una profonda indignazione in loro. In tantissimi hanno commentato il video su Instagram e TikTok: “Sono esseri umani, non bambole”, si legge sul web; e ancora: “Fanno così tanto per i fan, ma tu li fai odiare e temere noi. E quello che è successo qui è disgustoso, spero che ti vergogni”, commenta qualcun' altro, rivolgendo parole molto dure nei confronti dell’autore del gesto. E non è finita qui, altri tuonano: “Certa gente ha il coraggio di fare certe cose, essere una persona famosa non dà il consenso di essere toccati senza permesso. Damiano poteva tranquillamente abbandonare il concerto e invece non l’ha fatto”.

Al momento il cantante dei Maneskin non ha ancora detto nulla a riguardo anche se il tema, come detto, è stato già affrontato nel maggio dello scorso anno quando un episodio analogo è accaduto a Blanco, il quale, allo stesso modo di Damiano, non ha lasciato alcuna dichiarazione a seguito della vicenda. D’altronde, non sarebbe la prima volta per il cantante della band che tempo fa, nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair, aveva lamentato il comportamento di una fan che gli aveva leccato dal nulla la faccia con la scusa di un selfie. In quell’occasione il frontman aveva detto: “Mi è successo di ritrovarmi dal niente con una che tirandomi a sé per un selfie mi ha iniziato a leccare la faccia... 'Ma che vuoi, me l'hai chiesto?' e infine ha concluso sottolineando l’importanza del consenso e così ha riferito: “Il consenso esiste, ed è doveroso”.