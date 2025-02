Il duo Rudic-Gorli per Xenakis & Co.

Ascolta ora 00:00 00:00

Oggi, dalle 20,30, alla Fabbrica del Vapore torna la serie dei concerti dei Solisti di Divertimento Ensemble. In programma un concerto dedicato al violoncello e al violino, con Martina Rudic e Lorenzo Gorli contemporaneamente presenti sul palco: senza soluzione di continuità, alternano composizioni scritte per i loro strumenti soli e per duo, in un «dialogo» ininterrotto di nove brevi «omaggi» dedicati ai due archi.

Apre il dialogo tra i due archi protagonisti di questo concerto il violoncello, con i glissandi e i flautati della Gubajdulina; gli risponde il violino, cui Xenakis affida una ricerca sui toni della ruvidità e dell’asprezza; Pesson li intreccia, mandandoli alla ricerca della petite phrase della proustiana «Sonata di Vinteuil, bruissante et divisée».

Alternando soli e duo, il concerto continua ad alimentare il dialogo tra i due strumenti, che assumono, interpretano e si scambiano toni narrativi e registri diversi.