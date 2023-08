Elton John ricoverato in ospedale: ecco che cosa è successo

Tutto è bene quel che finisce bene, è il caso di dirlo. I fan di Sir Elton John possono tirare un sospiro di sollievo dopo l'incidente domestico di cui l'artista è stato vittima domenica 27 agosto. Come riferiscono i media francesi, il cantante è caduto accidentalmente nella sua villa nel sud della Francia ed è stato portato in ospedale per accertamenti medici, ma alla fine è stato dimesso senza serie conseguenze per la sua salute. Dopo avere terminato il suo tour mondiale "Farewell Yellow Brick Road" a luglio, Elton John si era ritirato nella sua villa a Nizza con il marito David Furnish e i loro due figli, Zachary ed Elijah, per trascorrere l'estate nel sud della Francia. In attesa di tornare a esibirsi dal vivo e con nuovi progetti, il cantante inglese si stava godendo le vacanze che si sono, però, bruscamente interrotte a causa di un incidente domestico avvenuto nelle scorse ore.

Incidente a Elton John, come sta

A rivelare quanto accaduto all'interno della lussuosa proprietà dell'artista britannico è stata la Bbc: " Sir Elton è stato ricoverato ieri a seguito di una caduta nella sua casa nel sud della Francia. Elton si è recato all'ospedale locale come misura precauzionale ". In seguito all'accidentale caduta nella sua villa, Elton John è stato trasportato al centro ospedaliero Principessa Grace del Principato di Monaco - nel reparto ortopedico - dove " è stato curato per lievi ferite ". La stampa francese e quella inglese non riportano ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente domestico, di cui l'artista inglese è stato vittima, ma riferiscono delle sue buone condizioni di salute dopo la notte trascorsa in osservazione: " Dopo gli accertamenti, questa mattina è stato immediatamente dimesso e ora è a casa e in buona salute" . A prendersi cura di Elton John, che ha compiuto 76 anni lo scorso 25 marzo, c'è la sua famiglia e il suo staff.

Un anno e mezzo fa un'altra disavventura

La brutta avventura vissuta dall'artista inglese ha avuto fortunatamente un lieto fine e arriva a un anno e mezzo di distanza da un altro evento spiacevole, che lo ha visto protagonista suo malgrado. Lo scorso anno, Elton John visse attimi di paura per un guasto al volo sul quale si trovava. L'aereo fu costretto a un atterraggio di fortuna nel bel mezzo della tempesta Franklin, che flagellò gli Stati Uniti, ma tutto si risolse con un grosso spavento e un nuovo volo per arrivare in tempo al suo concerto di New York.