"Facile vincere con temi parac…". Ecco chi punta il dito contro le canzoni "politiche"

Il festival di Sanremo scalda i motori e nei prossimi giorni tutti i cantanti in gara si trasferiranno in Riviera. Ma nonostante manchi ancora un po' di tempo prima che si apra il sipario del teatro Ariston e Amadeus dia il via alla 74esima edizione della kermesse canora, i concorrenti iniziano già a punzecchiarsi e nascono le prime polemiche. Tra quelli che sembrano intenzionati a mettere da parte il finto buonismo e l'ipocrisia del "volemose bene" universale c'è Gazzelle, cantautore, tra i più apprezzati artisti della scena indie-pop.

Analizzando le dinamiche che da sempre caratterizzano il Festival, ha punzecchiato gli altri concorrenti, dando vita a quella sana competizione che un tempo animava i cantanti in gara e che oggi è stata sacrificata sull'altare del politicamente corretto. Il cantautore è stato tra coloro che nel luglio 2018 hanno firmato il manifesto di Rolling Stone contro le politiche anti-immigrazione dell'allora ministro degli Interni, Matteo Salvini.

" Io parlo d’amore non perché sia Sanremo. Anzi è più facile vincere con temi paraculi che sono politici per modo di dire. Temi su cui non c’è nemmeno da avere un’opinione. È più retorica ", ha affermato Gazzelle ai microfoni dell'agenzia LaPresse. " Non mi permetterei mai di parlare di violenza sulle donne. Posso dare un mio punto di vista che è quello umano che possono dare tutti ", ha proseguito il cantautore, ricordando che tutti gli artisti, in qualche modo, parlano d'amore senza forzature, con i propri escamotage. " Non voglio mettermi su un piedistallo e dire che così devono essere le cose ", ha detto ancora Gazzelle, in quello che sembra un richiamo a evitare banalizzazioni sul palco di Sanremo.