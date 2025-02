Fan preoccupati per Gigi Finizio: il cantante ricoverato in ospedale. Date del tour rinviate

Ascolta ora 00:00 00:00

Preoccupazione per Gigi Finizio, celebre cantante napoletano attualmente ricoverato in ospedale. L'artista 59enne di Borgo Sant'Antonio Abate (Napoli) avrebbe avuto un malore ma al momento nulla si sa circa le cause del suo malessere.

Il cantante e compositore campano sta comunicando con i suoi fans attraverso i canali social, e ha fatto molto preoccupare quella foto in cui compare una flebo con la scritta "numero 1 maestro". Il seguito di Finizio è andato subito in ansia, temendo per lo stato di salute dell'artista. Malgrado il ricovero in ospedale, Luigi Finizio ha voluto rassicurare tutti, e in una storia su Instagram ha scritto: " Sto migliorando. Grazie a tutti i medici, infermieri e operatori. Ma soprattutto grazie a voi, per la vostra vicinanza. Vi amo. Nei prossimi giorni vi darò più informazioni".

Sono proprio le informazioni a mancare. Ad oggi non si conoscono le ragioni del ricovero del cantante napoletano. NapoliToday ha riportato l'ipotesi di una reazione allergica a un farmaco, ma al momento non si ha nulla di ufficiale.

Purtroppo, proprio a causa dell'ospedalizzazione dell'artista, sono state rinviate alcune date del suo tour. Ad essere sicuramente saltato è l'appuntamento con i fans del 28 febbraio. Finizio deve ancora essere dimesso dall'ospedale e successivamente avrà necessità di riprendersi, dunque è impossibile che per allora potrà esibirsi.

Tanti i messaggi di vicinanza da parte del seguito del cantante. Insieme a Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo e Sal Da Vinci, Gigi Finizio è uno dei grandi interpreti della musica napoletana.

Ha iniziato a cantare alla tenera età di 7 anni sui testi di Sergio Bruni. Poi, a 9 anni, riuscì a superare egregiamente l'esame SIAE.

Con la vittoria a Sanremo Giovani, nel 1994, Finizio è riuscito a farsi conoscere a livello nazionale con la canzone Scacco Matto.