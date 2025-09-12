La festa della musica italiana

Due serate di festa della musica italiana. Di tanti generi, colori, sfumature. Per i ragazzi, per la mezza età e pure per i nonni. Insomma, ce n'è per tutti i gusti stasera e domani sera su Raiuno per i Tim Music Awards all'Arena di Verona. Con la consueta conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, insieme per la quattordicesima volta sul palco, tante ore di musica con i più importanti artisti del nostro Paese. E così il pubblico potrà rivivere i successi che hanno fatto da colonna sonora dell'estate. I riconoscimenti andranno alle hit più amate, alle tournée di maggior successo dell'ultimo anno e ai protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile.

Ecco alcuni degli artisti che vedremo alternarsi sul palco dell'Arena: Achille Lauro, Alfa, Anna, Annalisa, Antonello Venditti, Bresh, Brunori Sas, Elodie, Eros Ramazzotti, Fabri Fibra, Fedez, Gigi D'Alessio, Giorgia, Guè, Il Volo, Irama, Laura Pausini, Lazza, Ligabue, Luchè, Lucio Corsi, Marco Masini, Marco Mengoni, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Tananai, The Kolors, Umberto Tozzi, e con Andrea Pucci ed Enrico Brignano.

«È sempre una gioia tornare all'Arena di Verona - dice Conti, nella foto - Questa edizione è speciale perché ci porta dritti verso un traguardo importante: nel 2026 festeggeremo vent'anni. I protagonisti e il pubblico ci faranno vivere serate piene d'energia».