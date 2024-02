"Vogliamo la copia dei documenti". Bufera sul Festival di Sanremo: il Codacons fa esposto all'Antitrust

Come sempre accade, il Festival di Sanremo fa parlare di sè molto prima dell'inizio della kermesse canora. Fin quando si tratta di cantanti in gara, ospiti e tutto ciò che riguarda la musica va bene, il discorso è diverso quando si verificano strane anomalie sulle vendite dei biglietti per assistere allo spettacolo dal Teatro Ariston, ancora di più se di mezzo c'è la Rai. È quanto ha fatto sapere il Codacons, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori, che ha inoltrato un esposto all'Antitrust per far luce sulla questione e " indagare su alcune anomalie legate alla vendita, sia al pubblico sia ai dipendenti Rai".

Il comunicato del Codacons

Interpellato dall'AdnKronos, il Codacons ha spiegato che a colpire maggiormente " in questa misteriosa se non incredibile vicenda, è la preferenza accordata dalla Rai ai propri dipendenti nella procedura di acquisto dei titoli di accesso all'Ariston" . Ci sarebbe stato, insomma, un occhio di riguardo per i dipendenti di Viale Mazzini con una sorta di prelazione rispetto ai comuni cittadini: il Codacons spiega infatti che " mentre i cittadini potevano procedere all'acquisto dei biglietti per le serate del Festival solo in data 23 gennaio 2024 attraverso il sito, peraltro con grandi difficoltà a causa di problemi tecnici della piattaforma già denunciati dall'associazione e spesso senza raggiungere il fine, ai dipendenti della Rai è stato concesso acquistare i medesimi titoli sin dal giorno prima della vendita ufficiale (22 gennaio) attraverso il sito Rai Place fino ad un massimo di due biglietti ciascuno, con possibilità di far utilizzare i titoli a terze persone ".

Qual è la richiesta

24 ore di tempo in più non sono poche per acquistare i prezioni tagliandi per l'Ariston che, per quanto grande, ha una capienza complessiva di duemila posti che vanno normalmente esauriti in breve tempo e per tutte e cinque le serate canore del Festival. Agevolare i dipendenti Rai, secondo il Codacons, significherebbe anche che quei tagliandi potevano essere regalati o venduti agli amici (o a chiunque altro) che avrebbero tratto vantaggi avendo un conoscente interno all'azienda. Per queste ragioni, il Codacons ha presentato formale istanza di accesso per chiedere alla Rai " di ottenere copia degli atti e documenti attraverso i quali l'azienda ha accordato tale acquisto massivo di biglietti in favore dei propri dipendenti che, a loro volta, avrebbero potuto cederli o addirittura venderli a terzi, con inevitabile pregiudizio per tutti gli altri cittadini interessati all'acquisto degli stessi biglietti ".