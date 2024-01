FantaSanremo 2024: dal regolamento ai premi, cosa bisogna sapere

Manca ormai poco alla kermesse canora più famosa in Italia, il Festival di Sanremo che prenderà il via martedì 6 febbraio con la serata conclusiva prevista sabato 10. Anche quest'anno, dopo il successo del 2023 (con oltre 4 milioni di iscrizioni), sono già numerose le squadre che decidono di giocare con il FantaSanremo che già dallo scorso 27 dicembre, registrandosi sul sito, dà la possibilità di creare la propria formazione di cantanti.

Ecco come funziona

La base da cui bisogna partire è la scelta di 5 artisti tra quelli in gara per provare a vincere e sbaragliare gli avversari: ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare i cinque artisti presenti come recita il regolamento ufficiale. Ovviamente, per vincere bisogna accumulare punteggio (e stare attenti a non perderlo) grazie a bonus e malus con valore diverso in base alla tipologia: ad esempio, +25 punti si ottengono per l'artista che riceverà il Premio della critica "Mia Martini", il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla" così come il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e il Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale.

Il sistema di bonus e malus

Se ci saranno altri premi, sul palco, che non figurano tra quelli citati si avranno dieci punti in più a disposizione. Diventa simpatico "scommettere" su alcune cose completamente impreventibabili che danno diritto ad altri bonus: ad esempio, se Fiorella (Mannoia, nrd) dovesse presentare Fiorello, ecco che il concorrente riceverebbe cinque punti in più. Chi decide di acquistre Mr.Rain e questi si presenta in gara con un ombrello otterrà dieci punti che gli verranno tolti qualora lo dovesse aprire. Se Nek, invece, dovesse trovare la sua Laura tra il pubblico si riceverebbe un punto in più.

I bonus sono davvero numerosissimi e sono anche serali, ossia diversi in base alla serata. Ma veniamo ai malus che fanno perdere preziosi punti alle squadre: tra i più incredibili e imprevedibili ecco che si perdono 15 punti se " il presentatore sbaglia il titolo della canzone durante la presentazione pre-esibizione" mentre si avranno dieci punti in meno se " Il presentatore sbaglia il nome dell’artista durante la presentazione pre-esibizione". -20 punti se si inciampa sulla scalinata e addirittura 50 punti in meno se l'artista cade sulla scalinata pochi secondi prima di esibirsi.

Cosa si vince

La vittoria è...la gloria, il piacere di aver battuto gli amici, i familiari o il proprio partner scommettendo sugli artisti che, per tutta una serie di motivi, faranno guadagnare più punti. Ovviamente, vincerà chi avrà accumulato più punti alla fine dell’ultima puntata di Sanremo. Alcune Leghe (ma sono organizzazioni tra privati) possono mettere in palio anche biglietti per concerti, gift card e altro ancora. Gli utenti non dovranno far altro che controllare la propria situazione visto che il punteggio viene aggiornato automaticamente all'indomani della puntata della sera precedente.

Quando scadono le iscrizioni