Gianluca Grignani pronto a citare Laura Pausini: "Stravolto il senso della mia canzone"

Prosegue la querelle tra Gianluca Grignani e Laura Pausini, dopo che la cantante ha pubblicato lo scorso 12 settembre una cover del brano La mia storia tra le dita. L’uscita del pezzo, incluso nel nuovo album della Pausini Io canto 2, ha immediatamente scatenato polemiche.

L’accusa: "Stravolto il senso del brano"

Grignani, autore della canzone insieme a Massimo Luca, ha annunciato tramite una nota ufficiale di essere pronto a intraprendere azioni legali. " Viste le reazioni del pubblico manifestate attraverso i social all'uscita della cover 'La mia storia tra le dita' di Laura Pausini lo scorso 12 settembre – si legge nel comunicato – gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca, preso atto dello stravolgimento operato sul testo originale della canzone e del conseguente capovolgimento di senso, hanno dato mandato all’avv. Giorgio Tramacere di tutelare in ogni sede l'integrità della loro opera. "

Le prime tensioni

I contrasti tra i due artisti erano già emersi nei giorni successivi all’annuncio della cover. Grignani aveva accusato la collega di mancanza di rispetto, lamentando il fatto di non essere stato nemmeno citato nel post con cui la Pausini aveva lanciato la sua versione del brano.

La replica di Laura Pausini

Laura Pausini aveva cercato di smorzare le polemiche, chiarendo di aver seguito tutte le procedure necessarie per ottenere l’autorizzazione alla cover. Inoltre, aveva sottolineato che Grignani era perfettamente al corrente dell’operazione.

Fan divisi e dibattito acceso

Il confronto tra

due nomi storici della musica italiana ha diviso l’opinione pubblica. Da una parte chi difende la libertà interpretativa delle cover, dall’altra chi ritiene fondamentale preservare il significato originario delle canzoni.