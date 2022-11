I Maneskin candidati ai Grammy 2023. "Non potremmo esser più felici"

Ci sarà anche un pezzo di Italia ai prossimi Grammy Awards. I Maneskin, la band romana rivelazione della musica italiana degli ultimi anni, si è aggiudicata una nomination importantissima nella categoria "Best new artist - Miglior nuovo artista". Damiano, Victoria, Thoma e Ethan si contenderanno il premio con la cantante brasiliana Anitta, lo statunitense Omar Apollo e altri artisti emergenti della scena musicale internazionale.

La 65esima edizione dei Grammy Awards si terrà il prossimo 5 febbraio 2023 a Los Angeles e il gruppo romano sarà presente nella speranza di portare a casa l'ambita statuetta. Dalla loro nascita a oggi i premi della Recording Academy hanno regalato grandi soddisfazioni al nostro Paese con Laura Pausini, Ennio Morricone e Pavarotti trionfatori ma non i soli connazionali a essere riusciti a conquistare un Grammy.

La reazione dei Maneskin sui social

La nomination è stata annunciata sui canali social dell'Academy e subito ricondivisa sul profilo ufficiale Twitter della band romana. " Oh mio Dio! Non riusciamo a credere ai nostri occhi e alle nostre orecchie, ma siamo appena stati nominati come Best New Artist ai Grammys!!", hanno scritto sul web Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, che hanno colto l'occasione per ringraziare i milioni di fan in tutto il mondo: "Non potremmo davvero essere più grati e entusiasti per questo! Grazie all'Accademia e a tutti voi che ci avete sempre sostenuto con affetto ".

La seconda candidatura

La nomination nella categoria "Best new artist" non è l'unica a interessare il gruppo romano. La colonna sonora del film "Elvis" è candidata nella categoria "Best Compilation Soundtrack for Visual Media" e una delle canzoni della colonna sonora - "If I Can Dream" - è cantata proprio dai Maneskin, che potrebbero godere di un doppio trionfo il prossimo 5 febbraio 2023, in occasione della 65esima edizione dei Grammy Awards.

Una grande soddisfazione per Damiano & Co. che usciranno con il nuovo album pochi giorni prima della cerimonia di premiazione. Il 20 gennaio arriverà infatti "Rush" il nuovo progetto discografico dei Maneskin, che si annuncia diverso dai precedenti lavori della band. Intanto la band prosegue il tour mondiale che vede i quattro romani impegnati nelle principali città degli Stati Uniti.