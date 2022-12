Celine Dion in lacrime sui social: "Devo rinviare il tour. Ho un raro disturbo neurologico"

" Ho un raro disturbo neurologico, la Stiff Person Syndrome, o disturbo dell'uomo rigido ". Con queste parole Celine Dion ha aperto il video social, nel quale ha annunciato di avere una rara malattia, che la costringe a rimanere lontana dalla scena. Seduta davanti all'obiettivo con il volto provato e la voce rotta dall'emozione, l'artista ha condiviso con i suoi fan il suo doloroso presente, condizionato da una malattia, che l'ha costretta a rinviare da ormai due anni i concerti e le apparizioni pubbliche: " Ho a che fare con problemi di salute da molto tempo e è stato davvero difficile per me affrontare queste sfide e parlare di tutto quello che ho passato ".

Da tempo si vociferava che le condizioni di salute di Céline Dion fossero gravi. L’artista aveva interrotto il suo Courage World Tour dopo una cinquantina di concerti in Nord America a causa dello scoppio della pandemia nel marzo 2020. Nel 2021 Celine Dion sarebbe dovuta tornare dal vivo per proseguire il tour in Europa, dove era attesa con otto date tra le quali anche quella italiana al Lucca summer festival (che era programmata al 15 luglio). Ma gli appuntamenti in cartellone erano stati riprogrammati al 2023 a causa di non definiti problemi di salute.