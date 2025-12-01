I cameristi della Scala per il Vidas

La Scala apre le sue porte a una serata in cui la grande musica incontra la solidarietà più concreta. Martedì 2 dicembre 2025, alle ore 20, i Cameristi della Scala saliranno sul palco per un concerto benefico a favore di Casa Sollievo Bimbi di VIDAS, primo hospice pediatrico della Lombardia e modello d’eccellenza nel panorama delle cure palliative pediatriche italiane. Un evento che non rappresenta solo un appuntamento culturale di altissimo livello, ma soprattutto un gesto di sostegno verso una realtà che ogni giorno si prende cura di bambini affetti da malattie inguaribili e delle loro famiglie. A dirigere la serata sarà il Maestro Nicolò Umberto Foron, mentre la voce del soprano Carmela Remigio darà vita alle pagine più intense del repertorio di Mozart, Schubert e Beethoven. In programma, tra gli altri, la Sinfonia n. 3 di Franz Schubert, arie tratte da Idomeneo e dalla scena “Ah, lo previdi!” di Mozart, e l’Ouverture de “Le creature di Prometeo” di Beethoven. Un percorso musicale raffinato e denso di emozione, che si intreccia con la missione del concerto: sostenere chi ogni giorno affronta dolore, fragilità e complessità con coraggio e delicatezza. Il cuore della serata batte per VIDAS, associazione che dal 1982 difende il diritto del malato a vivere con dignità anche gli ultimi momenti di vita. Le équipe multidisciplinari di VIDAS – medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, operatori sociosanitari – offrono assistenza socio-sanitaria gratuita a domicilio e nei due hospice milanesi, Casa VIDAS e Casa Sollievo Bimbi, garantendo ogni giorno supporto a circa 360 pazienti, adulti e bambini, sette giorni su sette. Accanto ai professionisti, una rete preziosa di volontari selezionati e formati contribuisce a rendere l’assistenza un’esperienza davvero completa, dove cura significa anche ascolto, presenza, umanità. Al centro dell’evento benefico c’è Casa Sollievo Bimbi, inaugurata nel 2019 in via Ojetti 66 a Milano. Un progetto visionario, interamente realizzato senza fondi pubblici, grazie alla generosità dei donatori che hanno creduto nella necessità di un luogo dedicato ai bambini con patologie inguaribili. L’hospice offre accoglienza residenziale e assistenza domiciliare specializzata, ponendo al centro non solo il piccolo paziente, ma l’intero nucleo familiare. La struttura è pensata per essere allo stesso tempo altamente professionale e profondamente accogliente: miniappartamenti per le famiglie, ambulatori medici, spazi per il gioco e la creatività, zone colorate e luminose dove è possibile continuare a vivere momenti di quotidiana normalità. L’équipe multidisciplinare accompagna i bambini in ogni fase del percorso, alleviando il dolore fisico, sostenendo quello emotivo e offrendo alle famiglie un punto di riferimento costante. Dalla sua apertura, Casa Sollievo Bimbi ha già seguito centinaia di famiglie, diventando un presidio indispensabile sul territorio e un modello che in molti guardano come esempio da replicare. Il concerto del 2 dicembre non è quindi solo un momento di cultura, ma un invito a partecipare a una missione collettiva: garantire a bambini fragili e alle loro famiglie cure qualificate, sollievo e calore umano. L’intero ricavato dell’evento sarà destinato a sostenere e potenziare i servizi di Casa Sollievo Bimbi, permettendo a VIDAS di continuare a offrire gratuitamente un’assistenza fondamentale, delicata e preziosa. Il pubblico potrà inoltre scegliere di effettuare una donazione aggiuntiva al biglietto, contribuendo in modo ancora più diretto alla continuità del progetto.

Una Scala colma di musica, bellezza e solidarietà: questa è la promessa della serata del 2 dicembre. Un appuntamento che celebra il potere dell’arte quando incontra l’impegno sociale e che ricorda, con forza, quanto la generosità possa trasformarsi in cura.