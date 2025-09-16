"Italiano con l'accento di Hitler". Scoppia la polemica per il dissing di Fedez su Sinner

Fedez di lavoro fa il cantante e il suo obiettivo è far parlare di sé. Non stupisce, quindi, che abbia "regalato" sui social lo spoiler della nuova canzone con quelle che sembrano le barre più provocatorie allo scopo di incuriosire l'opinione pubblica e farsi un po' di pubblicità gratuita. "Bene o male, purché se ne parli", è un adagio sempre attuale. In quelle che sembra essere un dissing, Fedez se la prende un po' con tutti anche se dedica, inaspettatamente, le righe più velenose a Jannik Sinner. Non sembra ci siano mai stati dissidi tra i due, il tennista e il cantante vivono due vite parallele che non si incontrano mai, eppure Fedez con lui ci è andato già pesante.

" L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler ", canta Fedez facendo riferimento alle origini altoatesine del tennista numero due del mondo, nato da genitori di madrelingua tedesca. Parte della sua famiglia è austriaca, come molte di quelle che popolano le montagne sul confine, anche a San Candido, ma Sinner, in diverse occasioni, ha dichiarato di sentirsi orgogliosamente e al 100% italiano, sgombrando ogni dubbio. E sono tante le polemiche che hanno accompagnato questo nuovo pezzo di Fedez, la maggior parte delle quali stupite dell'attacco: " Io vorrei capire il processo mentale che ha portato Fedez a pensare che sarebbe stata una buona idea associare Jannik Sinner ad un dittatore che ha causato il genocidio della popolazione ebraica ". Bisognerà attendere il prossimo 19 settembre, quando Fedez ha programmato il suo primo concerto (di due) al Forum di Assago e dove, con ogni probabilità (visto il -3 del countdown) presenterà in anteprima questo dissing.

Nella sua nuova canzone, poi, Fedez non risparmia nemmeno Elly Schlein e la punge sulla sua ambiguità e incoerenza sul conflitto arabo-israeliano: " Avete sentito cos'ha detto 'lo condanno Israele ma ho tanti amici ebrei'' ". Quindi, dopo tanti anni trascorsi al fianco di Chiara Ferragni a sostenere senza critica la causa femminista, dedica una barra anche all'ipocrisia di quel mondo: " Ieri una femminista che combatte il revenge porn mi ha mandato un video di De Martino sull'iPhone. La polizia non le farà una sega, qui scatta l'arresto solo per una sega ".

Hanno sparato a un antiabortista americano, oh tranquilli raga, il Papa è ancora in Vaticano

Ma Fedez critica anche la santificazione di: "Hanno fatto santo un 15enne: il suo miracolo giocare alla PlayStation senza dire bestemmie". Quindi, a dimostrazione che è ancora un work in progress, un passaggio su Charlie Kirk: "".