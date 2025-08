Jessie J e il ricovero d'urgenza : cos'è successo alla cantante

La cantautrice britannica Jessie J si trova nuovamente in ospedale dopo essere stata ricoverata d'urgenza. A circa sei settimane dalla rimozione del tumore al seno, l'artista si trova adesso ad affrontare una terribile infezione ai polmoni. A comunicarlo è stata la stessa popstar 37enne, che sta comunicando con i suoi follower attraverso i social network.

"Ecco come ho trascorso le ultime 24 ore", scrive la cantante in uno dei suoi ultimi post, pubblicando la mano del suo braccio con la flebo. "Sei settimane dopo l'intervento, sono di nuovo nello stesso reparto in cui ero stata dopo l'operazione. Non me l'aspettavo" , aggiunge. A quanto pare si tratta di un'infezione ai polmoni che, per fortuna, non si sarebbe estesa anche al sangue. Gli esami effettuati dei medici hanno riscontrato l'infezione, con tanto di accumulo di un po' di liquido. Queste sarebbero le cause del forte dolore toracico lamentato dalla cantante.

"So che che chi ci è passato sarà d'accordo con me. Dal punto di vista mentale, la parte più di difficile è stata il giorno dell'operazione chirurgica. Parlo soprattutto come mamma, perché la malattia non mi permette di essere la mamma che sono di solito, ma anche come donna in carriera" , aggiunge Jessie J, lasciandosi andare a un lungo sfogo. " Forse questo è un piccolo promemoria del mio corpo e del mio sistema immunitario che mi hanno invitata a rallentare e di non ricominciare la mia vita a tutto ritmo".

L'artista 37enne, legata sentimentalmente con il cestista Chanan Colman, ha un bambino ancora molto piccolo, Sky Safir, avuto nel maggio 2023.