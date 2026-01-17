Johnny Depp arriva in Italia con la sua band: tappe, date e prezzi

Il 2026 è appena iniziato eppure la stagione dei concerti sembra essere già partita col piede sull'acceleratore. Dopo l'annuncio del ritorno di Bruno Mars sulle scene nostrane è di queste ore la notizia che anche Johnny Depp e la sua band Hollywood Vampires hanno scelto l'Italia come tappa del loro tour europeo. Il gruppo musicale, composto dall'attore di Hollywood, a Alice Cooper e da Joe Perry, si è già esibito nel Bel Paese. L'ultima tappa era stata quella del 2023 nella Piazza degli Scacchi a Marostica: una location tutt'altro che mainstream, che dimostrava già allora la volontà della band di esibirsi non solo nelle grandi metropoli urbane, ma anche nei centri più piccoli. Strategia che si ripeterà anche nel 2026. Con un post pubblicato sul loro account social ufficiale, infatti, gli Hollywood Vampires hanno annunciato il tour europeo con due stop in Italia. La prima occasione in cui poter vedere Johnny Depp dal vivo sarà a Milano, al Parco della Musica, il 01 settembre. Il giorno dopo, invece, la band si esibirà al Castello Carrese di Este, in provincia di Padova, nella tappa che, al momento, sembra chiudere il tour europeo.

Dopo la battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard, che lo ha allontanato dal cinema per un lungo periodo, Johnny Depp sembra sempre più determinato a sfogare il suo bisogno di creatività attraverso altre forme d'arte. Dai quadri esposti in tutto il mondo (compresa l'Italia), al rinnovato amore per la regia cinematografica con il film Modì, Johnny Depp sembra aver rallentato molto la sua carriera di attore, dedicandosi soprattutto alla musica, che resta il suo primo grande amore.

Tutto quello che c'è da sapere sui biglietti

Con l'annuncio delle date italiane, sul web è già iniziata la caccia al biglietto per tutti coloro che vogliono cogliere al volo la possibilità di incontrare e vedere da vicino Johnny Depp, uno degli ultimi veri divi di Hollywood. Non ci sono ancora conferme ufficiali sui prezzi dei biglietti, ma secondo le prime indiscrezioni riportate da Padova Oggi, i biglietti dovrebbero andare da un minimo di 65 euro per il posto in piedi generico ai 78 euro per il PIT, vale a dire la zona delimitata sotto al palco. Prezzi, questi, a cui ovviamente andranno aggiunti i costi di prevendita e di servizio. I biglietti, che saranno acquistabili sul sito di TicketOne, saranno in vendita generale a partire dalle ore 10.00 di venerdì 23 gennaio. Prima sarà possibile accedere a una prevendita dedicata a coloro che sono iscritti alla newsletter D'Alessandro e Galli, attiva sul loro sito, dalle 10.00 di giovedì 22 gennaio fino alle ore 09.00 del giorno dopo.

Oltre ai biglietti per accedere al "solo" concerto, gli Hollywood Vampires hanno aggiunto la possibilità di pacchetti vip di tre livelli di importanza. Il livello più basso è il Mr. Spider Superfan Vip Package, che prevede il biglietto del concerto, un accesso prioritario alla platea o nei migliori posti disponibili, oltre a gadget esclusivi dedicati solo ai possessori del pass. A seguire c'è il Whole Lotta Love che prevede sempre un ingresso prioritario con la certezza di essere nelle prime file e oltre ai gadget del pass inferiore prevede anche dei gadget autografati dalla band e, quindi, anche da Johnny Depp. Il pacchetto più esclusivo, infine, è l'Heroes Rockstar for a day experience, che prevede la possibilità di vedere lo show da un punto esclusivo e privato, proprio accanto alla band, una chitarra autografata da tutta la band, la possibilità di vedere le prime tre canzoni dalla zona sotto palco dedicata alla stampa e un tour nel dietro le quinte con accesso allo stesso catering di Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry.

Di questi pacchetti non sono stati ancora resi noti i prezzi, ma è presumibile che si parla di una fascia di prezzo che può andare dalle 200 alle 500 euro. Al momento sembra che nessuno dei tre pacchetti vip includa anche un incontro ravvicinato con la band né la possibilità di fare una foto con Johnny Depp.