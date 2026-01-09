Il ritorno di Bruno Mars: un album da solista e un tour con tappa in Italia

Ottime notizie per i fan di Bruno Mars. Il cantante, diventato subito un simbolo della nuova scena internazionale del pop r&b, è pronto a tornare a calcare le scene da solista dopo una pausa che si protrae ormai da quasi dieci anni. Era infatti il 2016 quando Bruno Mars pubblicò il suo album da solista 24k Magic. Ora, a distanza di dieci anni netti, il cantante ha annunciato il suo ritorno con The Romantic, che verrà lanciato sul mercato il prossimo 27 febbraio. A condividere la notizia è stato lo stesso Bruno Mars, tramite i suoi canali social. Ad accompagnare i fan durante il periodo di attesa ci sarà sicuramente un singolo che, secondo quanto riporta Ticketmaster potrebbe uscire questa settimana e probabilmente proprio nella giornata di oggi, dal momento che quando Bruno Mars ha annunciato l'album ha aggiunto anche la didascalia "nuova musica questo venerdì" . Dalle prime indiscrezioni sembra che questo nuovo lavoro di Bruno Mars sarà incentrato sulle corde più intime del cantante, che torna a scrivere per parlare di sé e della sua arte.

L'uscita del nuovo album di Bruno Mars segna il suo ritorno come artista solista, ma in questi anni il cantante non si è mai davvero fermato del tutto. Nonostante abbia cercato di rallentare il ritmo e di sottrarsi il più possibile al gioco mediatico legato all'industria musicale, il musicista ha collezionato nel corso degli anni grandi collaborazioni, come quella con Anderson.Pack che ha portato all'uscita dell'album vincitore di cinque Grammy An Evening with Silk Sonic o come il recente duetto fatto con Lady Gaga e intitolato Die with a smile, che è rimasto in cima alla Billboard Hot 100 per settimane. Bruno Mars, inoltre, è andato virale grazie alla sua collaborazione con Rosé la cui Apt è stato un vero e proprio tormentone.

Bruno Mars, la tappa in Italia

Naturalmente, con l'annuncio del nuovo album, è stato già annunciato anche un nuovo tour mondiale che, per la gioia dei fan italiani, farà tappa anche nel Bel Paese. Bruno Mars, infatti, sarà allo Stadio di San Siro di Milano il prossimo 14 luglio: un ritorno che avviene a distanza di quasi dieci anni. L'ultima volta che il cantante nato Peter Gene Hernandez è passato per l'Italia era il giugno del 2017, quando all'interno del 24k Magic Tour si esibì sia a Milano che a Bologna. L'apertura generale delle vendite per la tappa italiana del nuovo tour avverrà il 15 gennaio a partire dalle ore 12.

Tuttavia è possibile accedere alla cosiddetta: fino alle 19 del 12 gennio, infatti, sarà possibile registrarsi per accedere a una prevendita, che permetterà ai fan di tentare l'acquisto dei biglietti - che ci si aspetta vadano a ruba - prima dell'apertura generale al pubblico.