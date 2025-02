Katy Perry e Lauren Sanchez voleranno nello spazio su uno dei razzi di Jeff Bezos

Ascolta ora 00:00 00:00

Giovedì mattina la Blue Origin la società privata creata da Jeff Bezos, ha annunciato l'equipaggio del suo imminente prossimo volo spaziale, tra cui figura tra gli altri un nome molto conosciuti del mondo dello spettacolo.

Chi saranno i passeggeri

A mettere insieme l'equipaggio ci ha pensato Lauren Sanchez, la fidanzata di Bezos, che oltre a partecipare al volo sarà in buona compagnia con la co-conduttrice di CBS Morning Gayle King e la superstar del pop Katy Perry. Oltre a loro ci saranno Amanda Nguyen, Kerianne Flynn e Aisha Bowe. Flynn è una produttrice cinematografica mentre Nguyen è un attivista per i diritti civili che ha avuto un ruolo determinante nella stesura del Sexual Assault Survivors' Rights Act, che è stato firmato come legge dal presidente Barack Obama nel 2016. In ultimo Bowe è un'ex scenziato missilistico della NASA.

In una nota la Blue Orion ha spiegato come la fidanzata di Bezos, sia " Onorata di guidare un team di esploratori in una missione che metterà alla prova il loro punto di vista e darà la possibilità di condividere storie creando un impatto che sarà di ispirazione per le generazioni a venire ".

L'annuncio della missione

La missione è stata annunciata giovedì su CBS Mornings .

Per Blue Origin si tratta dell'undicesima missione, ma in assoluto la prima con un equipaggio tutto al femminile dai tempi del volo spaziale in solitaria della cosmonauta sovieticanel 1963. Ancora non è stata fissata la data precisa della missione, molto probabilmente, secondo alcune indiscrezioni si svolgerà in primavera.