L'impegno di Rds per la Gen Z

Prima con Claudio Baglioni e poi con Amadeus il Festival di Sanremo ha progressivamente ritrovato il pubblico più giovane. E oggi anche la radio lo segue in modo diverso. Lo confermano Rds e Rds Next che arriveranno in Riviera con un programma che si apre massicciamente alla Gen Z. Intanto a pochi passi dall'Ariston ci sarà un «truck» aperto al pubblico dove si incroceranno gli artisti ospiti in diretta. Il programma principale di Rds dedicato a Sanremo è già candidato a essere uno dei più brillanti della settimana sanremese visto che a condurre in diretta I peggio più peggio di Sanremo saranno Petra Loreggian e Giovanni Vernia (foto). Ma molto attiva sarà anche Rds Next, la social radio che parla direttamente ai giovani nati tra la seconda metà degli anni Novanta e l'inizio del Duemila. Gli speaker in diretta di Rds Next saranno autentiche star social come, tanto per citarne qualcuna, le content creator Samara Tramontana (1 milione e 700mila follower solo su TikTok) e Gaia Garavaglia (571mila).

In onda con loro, con appuntamenti tematizzati, anche Alice Mordenti, Giorgia Mordenti, Ale Cossari, Numero Verde, Fabrizio Valerio, Daniele Giannazzo e Alessia Giambrone, tutti sostenuti da centinaia di migliaia di follower. Infine, ogni giorno, con la content creator Iris Di Domenico nella social lounge andrà in onda un set esclusivo con interviste e contenuti social sui retroscena del Festival.