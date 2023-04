Lutto nel mondo della musica: morto Mark Sheehan, chitarrista dei The Script

Il mondo della musica perde prematuramente il chitarrista Mark Sheehan, fondatore, insieme al compagno Danny O'Donoghue, dell'amata band irlandese The Script.

Il dolore della band

A dare la tragica notizia è lo stesso gruppo musicale, che era appunto composto da Mark Sheehan (il chitarrista), Danny O'Donoghue (voce, pianoforte, tastiere, basso, sintetizzatore) e Glen Power (batterista). In un post rilasciato sui social, O'Donoghue e Power salutano il loro collega e amico, rammaricandosi per la sua scomparsa.

" L'amatissimo marito, padre, fratello, compagno di band e amico Mark Sheehan è deceduto oggi in ospedale dopo una breve malattia. La famiglia e il gruppo chiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo tragico momento ”, si legge nel comunicato ufficiale della band.

Si apprende, dunque, che Mark Sheehan, deceduto alla prematura età di 46 anni, era purtroppo affetto da una malattia che lo ha consumato in poco tempo. Sulla vicenda non si conosce molto altro. La morte si è verificata ieri, venerdì 14 aprile. Non sappiamo quale fosse la malattia contratta dal chitarrista, che ha lasciato un vuoto enorme nel gruppo e nei fan.

L'assenza ai concerti

Il quotidiano britannico Independent spiega che in realtà nei mesi scorsi vi erano state delle avvisaglie. Sheehan non si era infatti unito al gruppo nelle tappe previste dal tour negli Stati Uniti per il 2022.

C'era stato, da parte sua, un vero e proprio stop ai concerti che aveva impensierito i sostenitori della band. Adesso, purtroppo, si comprendono le ragioni della sua assenza. “ Sta a lui raccontare la sua storia ma, sì, penso di poterla dire in questo modo: i figli avevano bisogno del loro padre e la moglie di suo marito ”, aveva spiegato ai Danny O’Donoghue al Sunday World, senza però scendere nei dettagli.

La carriera

Chitarrista e fondatore della band pop indie-rock The Script (2001), molto amata dai giovani e non solo, Mark Sheehan ha avuto la soddisfazione di aver fatto parte di un gruppo musicale di successo internazionale, con oltre 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Il successo arrivò subito, con l'album esordio The Script, che conteneva al suo interno brani come We Cry, The Man Who Can't Be Moved e Breakeven. Questa prima creatura riuscì a vendere oltre un milione di copie. È stata We Cry, in particolar modo, a far conoscere la band al di fuori della Gran Bretagna.

Del secondo album, Science & Faith (2010), ebbe invece gran successo il singolo For the First Time, vincitore di un Bmi Pop Award. Un ulteriore passo in avanti arriva nel 2012 quando, collaborando col rapper e produttore Will.i.am, i The Script lanciano Hall of Fame, uno dei loro brani più amati, che ha venduto oltre 4 milioni di copie.

Seguono altri tre album: No Sound Without Silence (2014), Freedom Child (2017) e Sunsets & Full Moons (2019), album che ottengono maggior successo nel paese d'origine, la Gran Bretagna e in Australia. Nel 2021 è poi uscita una raccolta con i maggiori successi della band, Tales from the Script: Greatest Hits.