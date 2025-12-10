Scala, malore per il maestro Chailly: Macbeth interrotta e pubblico a casa

Malore durante la rappresentazione di "Una lady Macbeth del distretto di Mcesk" al teatro alla Scala di Milano per il maestro Riccardo Chailly. L'annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo dell'opera e il teatro ha deciso di interrompere lo spettacolo. Non sono al momento note le condizioni del maestro.

Stando a quanto si apprende, in teatro sono arrivate un'ambulanza e un'automedica che hanno portato il maestro in ospedale ma c'erano già voci che circolavano su uno stato di salute non ottimale di Chailly prima della replica. Infatti, chi si trovava oggi in teatro ha riferito di un primo intervallo straordinariamente lungo e di una certa "stanchezza" mostrata agli orchestrali prima della paura. Ma il maestro è tornato sul palco al suo posto, almeno fino al secondo intervallo, quando è stato deciso per lo stop. Il maestro ha un problema cardiaco da tempo che tiene sotto controllo. Visitato in camerino è sempre rimasto vigile.

È stato il coordinatore artistico Paolo Gavazzenti a dare l'annuncio, spiegando che preferivano fermarsi " per rispetto al maestro Chailly ", come riferisce l'Ansa. Il pubblico è uscito silenziosamente dal teatro e ha fatto ritorno a casa.

Lo scorso febbraio, per motivi di salute, Chailly, che è direttore musicale della Scala dal 2015, non aveva partecipato alla tournée della Filarmonica della Scala ed era stato sostituito da Lorenzo Viotti e nel 2023 aveva dovuto rinunciare al concerto inaugurale del Festival di Lucerna a causa di una operazione dopo un malore.

Articolo in aggiornamento