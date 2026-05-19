La mezza stagione della radio

Mentre i Rolling Stones pubblicano nuovi brani e pure un video in cui appaiono ringiovaniti (ah l’intelligenza artificiale...), fa un certo effetto vedere che con In the stars sono «soltanto» al 41esimo posto della classifica delle canzoni più trasmesse in Italia. In compenso però il loro nome è al primo posto perché il brano dei The Kolors (nella foto Stash) si intitola proprio Rolling Stones , anche se con la band di Mick Jagger non c’entra nulla. Come sempre accade, le classifiche radiofoniche di maggio sono quelle più interlocutorie. È praticamente finito «l’effetto Sanremo» e non è ancora partita la gara al tormentone (sempre che ci sia ancora, visto che l’anno scorso sembrava in rapidissimo declino). In ogni caso, tra le rime dieci canzoni più trasmesse, cresce molto Volevo capire con Marracash di Madame che è il brano più convincente in giro per le radio in queste settimane. Madame gioca un campionato a parte, sfugge alla ritualità stagionale del pop e (anche) con questa canzone conferma una qualità di scrittura decisamente al di sopra della media.

Infine, tra i primi dieci, scende il trio di Al mio paese (Serena Brancale, Levante e Delia, ora al secondo posto) ma sorprendentemente sale Vacci piano di Emma e Rkomi, che è in classifica da 9 settimane e negli ultimi sette giorni ha guadagnato 8 posizioni. A conferma che, se un brano funziona, non ha data di scadenza.