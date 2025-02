"Mi è sceso il reggiseno in diretta, non sarà che...". La confessione di Francesca Michielin

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è proprio in Festival di Sanremo felice per Francesca Michielin, che in queste giornate di kermesse ha dovuto confrontarsi con una lunga serie di problemi. L'ultimo è accaduto durante la seconda serata dell'evento canoro, quando il reggiseno che stava indossando è sceso dal suo posto, facendola scoppiare in lacrime. Uno sfogo sicuramente dovuto alla frustrazione per le tante avversità incontrate in questa edizione 2025.

A molti non è sfuggito il pianto dell'artista al termine della sua esibizione. La Michielin ha cantato il suo brano, Fango in paradiso, incantando il pubblico. Poi, a performance conclusa, non è riuscita a trattenere le lacrime, mentre Carlo Conti le si avvicinava con grande delicatezza per consegnarle il tradiozionale mazzo di fiori. " Oddio, scusate, grazie di cuore a tutti e tutte, buon Festival ", ha detto la Michielin, prima di lasciare il palco. Le sue lacrime, dovute alla tensione, l'hanno resa ancora più cara al pubblico del Festival.

Ospite a Rai Radio2, la cantante ha poi spiegato il retroscena. " Questo Sanremo è disagio all'ennesima potenza ", ha dichiarato, sorridendo ironicamente. " Sta succedendo di tutto, e ogni sera il disagio aumenta, con scene imbarazzanti e altro... Ieri mi è cascato il reggiseno in diretta. Io avevo il top, e il reggiseno che avevo sotto è sceso. Sembrava un vestito futurista, ma in realtà era il reggiseno". Fra un sorriso nervoso e l'altro, la cantante si è poi chiesta: " Dite che la persona a cui il brano è dedicato mi ha fatto il malocchio? In caso io sono più forte. Infatti io sono a Sanremo e lui no. Non mi ha scritto, secondo me è un po' intimorito. E fa bene! ", ha concluso.

Ricordiamo che la Michielin è costretta a usare le stampelle dopo essersi fatta male alla caviglia durante le prove dello show. E la sera prima, dopo essere arrivata in ritardo al DopoFestival, è stata liquidata in tutta fretta da Cattelan, che non le ha concesso di fare l'intervista per intero.

Insomma, un Festival pieno di difficoltà che tuttavia la giovane cantante sta cercando di superare. " Sto usando le stampelle e il tutore per non sovraccaricare e per lasciare che la guarigione vada avanti. I miei fisioterapisti mi hanno spedito il macchinario per la magnetoterapia da Desenzano del Garda.

Sul palco riesco a resistere quella mezz'ora fasciata, mi hanno anche attaccato con lo scotch la scarpa al piede. Rimango in piedi solo per quei 3 minuti e mezzo, tempo dell'esibizione", ha spiegato a FanPage.