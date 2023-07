"Mi sono rotto il femore". Jovanotti e il brutto incidente: cosa è successo

“Temo di essermi rotto qualcosa”. Così, il cantante Lorenzo Jovanotti ha fatto sapere a tutti i suoi seguaci attraverso un video pubblicato sul suo profilo TikTok di essersi rotto il femore in tre punti e fratturato la clavicola. Jovanotti si trovava in Repubblica Dominicana in visita ad un amico e mentre era in bici non ha fatto in tempo a vedere un dissuasore di velocità; così, l’ha preso in pieno facendo un volo di diversi metri e cadendo rovinosamente.

L’annuncio sui social

A dare la notizia, l’artista stesso attraverso i propri social: “Ho fatto un gran volo in bici. Temo di essermi rotto qualcosa… ho fatto un volo bastardissimo, non ho visto il rallentatore del traffico”, ha spiegato Jovanotti. Poi ha aggiunto: “Mi sa che mi son rotto qualcosa sul bacino visto che non riesco a stare in piedi. Sono volato alla grande. Sono in Repubblica Dominicana ospite di un amico...mi son portato la bici, al terzo giorno sbam...”. Poi il cantante ha ringraziato insistentemente i soccorritori.

Le immagini dall’ospedale

Jovanotti ha poi voluto aggiornare tutti i suoi follower sulle sue condizioni direttamente dal letto dell’ospedale dove è ricoverato: “Fa malissimo, fa un male bestiale” – ha fatto sapere Lorenzo Cherubini - "Però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e domani, forse, mi operano, mi devono mettere un chiodo di titanio”. Il cantante ha inoltre spiegato di essersi confrontato con il suo medico e di doversi operare necessariamente: “Ho chiamato Fabrizio Borra, il mio uomo in Romagna, ha visto le lastre e ha detto: ‘Qui va operato’. È un’operazione piuttosto comune, si recupera, ci vorrà un po’ di tempo. Però insomma, sono qua, sono vivo. Sto bene, mi hanno dato un antidolorifico”. Poi ha proseguito: “Ora mi riportano in camera, oggi aspetto, mi faranno un po’ di energetici e spero domani di operarmi. E poi mi faccio un po’ di riposo. E poi ricomincio a mettermi in movimento. Mi ha detto Fabrizio che prima ci rimettiamo in movimento e prima guarisce, però prima di tutto dobbiamo fare l’operazione”.

Il ringraziamento ai soccorritori

Jovanotti naturalmente ha voluto manifestare tutto il suo riconoscimento ai soccorritori che l’hanno prontamente aiutato e così su TikTok ha fatto sapere: "Stavo facendo un giro bellissimo, stavo vedendo dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero. I dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura”. E ancora: “Sono stati eccezionali. Addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell’acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l’ambulanza immediatamente. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti”. Alla fine, come sempre, ha voluto rassicurare tutti con la sua solita positività ha detto: “Dai c’è di peggio, sono a posto”.