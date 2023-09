"Una notizia è molto triste": addio al cantante Jimmy Buffett

Lutto nel mondo della musica: scompare a 76 anni Jimmy Buffett, a causa di un tumore alla pelle aggressivo e piuttosto raro. Il cantante di Margaritaville, stando a quanto riferito dai media americani, si è spento nella sua abitazione di Sag Harbor, nella contea di Suffolk, non lontano dalla città di New York. Buffett combatteva da almeno quattro anni con un carcinoma a cellule di Merkel (Mcc), un tumore della pelle molto aggressivo e poco diffuso ad alto rischio di diffusione di metastasi e di recidive in tutto l'organismo. La malattia, nota anche come col nome di "carcinoma neuroendocrino della cute" in genere sviluppa recidive entro i due anni dalla diagnosi primaria e viene considerata 30 volte più rara del melanoma e fatale in almeno un caso su tre.

Nato nel 1946 in Missisippi, conseguì un diploma in Storia e Giornalismo presso la University of Southern Mississippi nel 1969, iniziando a collaborare con la rivista Billboard, prima di decidere di entrare nel mondo della musica e trasferirsi a Nashville in Tennessee. Soprannominato "il sindaco di Margaritaville", Buffett ha inciso nella sua carriera una trentina di album, spaziando tra vari generi e mescolandoli tra di loro. Lui stesso aveva definito la sua musica "caribbean rock", uno stile in cui confluivano ritmi tropicali con sonorità tipiche del country e contaminazioni pop-rock.

Raggiunse il culmine del suo successo con la sua canzone più celebre, ovvero "Margaritaville", che diventò un vero e proprio tormentone estivo nel 1977. Un successo talmente grande da spingerlo a creare un brand omonimo con cui diede nome a catene di hotel, ristoranti e oggetti di merchandising: grazie a ciò, Buffett accumulò negli anni grandi fortune diventando uno degli uomini più ricchi del mondo. Ha pubblicato anche dei libri bestseller, recitato al cinema e in televisione e calcato i palcoscenici di Broadway col suo musical "Escape to Margaritaville". Nel 2010, il presidente Barack Obama gli consegnò la Medaglia della Libertà, la più alta onorificenza civile americana.

Il cordoglio

Sulla sua pagina Instagram, i parenti hanno confermato la notizia, lasciando un breve messaggio di cordoglio. "Jimmy è morto serenamente la notte del 1 settembre" , si legge nel messaggio, "circondato dalla sua famiglia, dai suoi amici, dalla musica e dai cani. Ha vissuto la sua vita come una canzone fino all'ultimo respiro e mancherà oltre misura a così tante persone".