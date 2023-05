"Le istituzioni non hanno colore". Al Bano smonta le polemiche su Morandi al Senato

Gianni Morandi grande protagonista a Palazzo Madama per i 75 anni del Senato della Repubblica. L’artista di Monghidoro ha eseguito l’inno di Mameli, un medley dei suoi successi, per poi omaggiare Lucio Dalla con “Caruso”. “Un po’ di emozione c’è, è la mia prima volta qui” , ha ammesso il settantottenne, che ha regalato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e agli altri presenti la sua “Fatti mandare dalla mamma” e molte altre hit del suo sterminato repertorio, compresa “C’era un ragazzo che come me” . Ma come sempre non mancano le polemiche, anche in occasione di una ricorrenza istituzionale di questa portata: Morandi è stato criticato per aver accettato l’invito di quel governo di destra brutto e cattivo. A zittire i soliti soloni ci ha pensato Al Bano Carrisi con un tackle a gamba tesa.

Al Bano difende Morandi: “Le istituzioni non hanno colore”

Intervenuto ai microfoni dell’Adnkronos, Al Bano ha commentato così il dibattito scoppiato sui social network circa la presenza del collega e amico a Palazzo Madama con il presidente Ignazio La Russa: "Le istituzioni non hanno colori politici e Morandi ha fatto quello che doveva fare. Bisogna imparare a rispetta anche il volere di un popolo e il popolo ha scelto questo Governo".

Diversi utenti hanno posto l’accento sulla “vicinanza” di Morandi alla sinistra, un dettaglio che avrebbe dovuto spingere l’artista a rifiutare l’invito alla cerimonia in Senato. Al Bano è a dir poco tranchant: "Basta con questa storia 'destra’ e 'sinistra’, Morandi è stato invitato dalle istituzioni e ha fatto la scelta giusta, sono totalmente dalla parte di Morandi e delle Istituzioni". "Partecipando ha dato una bella lezione a tutti" , la chiosa dell'amato cantante di Cellino San Marco.

Per molti la polemica è uno sport e si è pronti a tutto pur di innescare la discussione, questo è l’ennesimo esempio. Il concerto di Morandi a Palazzo Madama ha permesso di rendere il giusto omaggio a un simbolo della democrazia e per qualche ora ha messo da parte le divisioni tra destra e sinistra, tra maggioranza e opposizione. Tutti uniti nel nome della musica, con il premier Meloni sorpreso a canticchiare così come il ministro Crosetto, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, l’ex capogruppo del Partito Democratico Simona Malpezzi e la presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia (M5s). Alla faccia dei soliti rompiscatole.