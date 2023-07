Muore a 76 anni Jane Birkin: icona degli anni '70 con Serge Gainsbourg

È morta all’età di 76 anni l’attrice Jane Birkin. La cantante e attrice britannica naturalizzata francese, stando alle prime indiscrezioni, è stata trovata priva di vita nella sua casa parigina. “Sono sempre stata una grande ottimista, e mi rendo conto che ho ancora bisogno di un po' di tempo per poter esibirmi di nuovo sul palco e con te”, aveva scritto lo scorso maggio in un comunicato reso pubblico dopo avere cancellato dei concerti per motivi di salute.

La vita

L’artista, classe ’46 è nata a Londra e alla fine degli anni Sessanta si era trasferita in Francia. Dal primo matrimonio con il compositore John Barry - grazie al quale ha fatto il suo esordio nella musica quando ha cantato in un musical esortata da lui - ha avuto una figlia, Kate, nata nel 1967 e morta nel 2013. Durante le riprese del film Slogan nel 1968 ha conosciuto Serge Gainsbourg con cui ha formato una coppia iconica e da cui è nata Charlotte Gainsbourg. Jane e Serge insieme hanno lanciato in vetta alle classifiche nel 1969 l’intramontabile duetto “Je t'aime… moi non plus”. Una canzone caratterizzata da sussurri sensuali e provocatori, tanto da suscitare scalpore e da essere censurata da alcune radio a causa del suo contenuto esplicito. La relazione con Serge è durata dieci anni e, a seguito della fine della loro relazione, dal 1980 al 1992, ha condiviso la sua vita con il regista francese Jacques Doillon, con il quale ha avuto un’altra figlia, Lou Doillon. Nel 2021 aveva avuto un ictus leggero da cui, però, si era ripresa rapidamente e la figlia Charlotte le ha dedicato il documentario Jane by Charlotte.

La carriera di Jane Birkin

Una vita all’insegna dell’arte: cantante, attrice, sceneggiatrice e regista. Il suo esordio cinematografico risale al 1965 con il film Non tutti ce l'hanno di Richard Lester; tuttavia è con il film seguente, Blow-Up di Michelangelo Antonioni (1966), ed in particolare con la scena in cui compare in topless, che la Birkin ha raggiunto la celebrità, diventando così un'icona della swinging London grazie al suo corpo androgino e alla sua femminilità sensuale. Jane Birkin ha recitato in tantissimi film, come La Piscine, Dom Juan 73 o La Fille prodigue. Inoltre, è stata impegnata anche nella carriera teatrale. Nel mondo della musica ha registrato album come solista muovendosi nei vari generi musicali tra cui il pop, il jazz e la musica folk. Tante le collaborazioni con diversi artisti di fama internazionale: tra cui Michel Legrand, Francoise Hardy e Brian Molko dei Placebo. Anche nel mondo della moda è stata un simbolo di eleganza; infatti, l’azienda di moda Hermès nel 1984 ha creato la celebre borsa Birkin Bag ispirata proprio a lei, diventata poi uno dei simboli di lusso più iconici e ambiti al mondo. Negi anni l'artista ha continuato a recitare sia al cinema che in televisione, lavorando con registi di grande fama dal calibro di Bertrand Tavernier, Jacques Rivette, Alain Resnais, James Ivory e Agnès Varda. Jane Birkin è stata anche impegnata nell’attivismo rendendosi protagonista del sostegno a diverse cause umanitarie e ambientali.