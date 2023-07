Morto Randy Meisner, addio al cofondatore degli Eagles

Lutto nel mondo del rock: Randy Meisner, bassista, cantante e cofondatore degli Eagles, è morto all'età di 77 anni. L’annuncio è stato dato dalla band in una nota diramata sul sito ufficiale e sugli account social: "Gli Eagles annunciano con tristezza che il membro fondatore, bassista e cantante, Randy Meisner, è deceduto il 26 luglio a Los Angeles all'età di 77 anni, a causa di complicazioni dovute alla broncopneumopatia cronica ostruttiva" . "Randy è stato parte integrante degli Eagles e determinante nel primo successo della band. La sua estensione vocale era sorprendente, come è evidente nella sua ballata 'Take It to the Limit’" , si legge ancora nel comunicato diramato dalla leggendaria rock band.

Addio a Randy Meisner

Nato l'8 marzo 1946 a Scotts Bluff, Nebraska, Meisner ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica con i Poco, gruppo formatosi dallo scioglimento dei Buffalo Springfield dopo la rottura di Neil Young e Stephen Phills, ed ha cantato con la Stone Canyon Band di Rick Nelson. Poi nel 1971 ha formato gli Eagles insieme a Glenn Frey, Don Henley e Bernie Leadon. Ha suonato il basso e cantato in molti degli album più amati del gruppo, tra cui “Eagles”, “Desperado”, “On the Border”, “One of These Nights” e “Hotel California”. Ha inoltre firmato la già citata “Take it to the Limit”, tra le canzoni di maggior successo della band.

Meisner ha lasciato la band nel 1977 ed è stato sostituito con lo stesso musicista che gli era succeduto nei Poco, Timothy B. Schmit. Ha continuato a pubblicare alcuni album da solista, tra cui "One More Song" degli anni '80. Escluso dal tour di reunion degli Eagles nel 1994, è stato inserito con gli Eagles nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1998, evento in cui la band ha eseguito "Take It Easy" e "Hotel California". Meisner è stato anche invitato dagli Eagles a prendere parte al tour mondiale "History of the Eagles" nel 2013, ma non ha potuto partecipare a causa dei suoi continui problemi di salute.

Gli ultimi anni sono stati delicati per Meisner, soprattutto dopo la prematura scomparsa della moglie Lana Rae datata 2016: la donna è morta dopo essere stata colpita mentre stava spostando un fucile all’interno della loro casa di Los Angeles. Sono attese disposizioni sui funerali dell’amato bassista del Nebraska, che verrà sicuramente ricordato con grande affetto nel tour d’addio “The Long Goodbye” annunciato dagli Eagles – attualmente composti da Henley, B. Schmit, Vince Gill, Joe Walsh e Deacon Frey – appena poche settimane fa.