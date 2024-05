Il neonato a terra tra la folla al concerto di Taylor Swift. La foto che fa discutere

La foto di un neonato sdraiato a terra in mezzo ai fan di Taylor Swift che assistono al concerto della loro beniamina sta facendo in queste ore il giro del web e dei principlai social network: inutile dire che la maggior parte dei commenti caricati sotto l'immagine immortalata da una donna presente in quel momento hanno provocato una grande indignazione.

L'episodio si è verificato durante l'esibizione della cantante americana all'Arena La Défense di Parigi: dallo scatto realizzato da una fan della Swift, evidentemente incredula per la scena che si era palesata dinanzi ai suoi occhi, si può scorgere chiaramente una bimba di pochi mesi adagiata su una morbida copertina nel bel mezzo del parterre. Intorno a lei qualche bicchiere di plastica vuoto e l'involucro di un pacchetto di M&M'S. La piccola, che indossa una tutina rosa, ha delle grosse cuffie in testa, evidentemente con lo scopo di attenuare il più più possibile il suono proveniente dalle casse.

"Non sono una di quelle persone, ma personalmente chiamerei la sicurezza, se vedessi un bambino nel pit, perché non è un’area sicura per loro" , ha commentato la fan della cantante che ha condiviso la foto sui social. E si tratta di certo di uno dei commenti più "soft" in assoluto. "Essendo mamma di un bambino di quell'età, non potevo assolutamente immaginare di vederne uno partecipare a un concerto. Capisco che i baby sitter siano difficili da trovare, quindi se avessi davvero bisogno di portarli con te, almeno non dovresti essere nel parterre".

I più duri, ovviamente, sono i commenti delle mamme, letteralmente incredule davanti a quella foto. "Come possono pensare che portare un bambino in questo tipo di eventi sia una buona idea?" , si chiede un'utente. "Non riesco a immaginare quanto debba essere stato stressante per il bambino trovarsi in quell'ambiente" , considera un'altra donna. "Letteralmente, se ci fosse un’emergenza e tutti avessero dovuto correre per uscire rapidamente, la bambina sarebbe stato calpestato o ferito. È letteralmente così sconvolgente per me che non riesco nemmeno a immaginarlo", commenta una mamma.

Le polemiche sono state così accese che è dovuta intervenire persino l'Arena La Défense. "I termini e le condizioni generali di vendita stabiliscono che tutti i minorenni (senza alcun limite di età) in possesso di un biglietto per un concerto all'arena La Défense di Parigi debbano essere accompagnati da un adulto" , spiega un responsabile a Page Six.

Il che significa che tra le gambe delle persone che circondano la bimba ci devono essere anche quelle di un genitore, proprio quello contro cui si è scagliato con furia il web nelle scorse ore.