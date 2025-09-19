“Non mi sono spiegato, chiedo scusa”. Fedez fa un passo indietro su Jannik Sinner

Dopo giorni di polemiche per il nuovo brano diffuso da Fedez in anteprima prima del concerto al Forum di Assago, il rapper proprio dal palco di "casa sua" ha deciso di scusarsi per quanto detto su Jannik Sinner. " Ho scritto una nuova canzone, ma è successo un putiferio. Mi assumo tutte le responsabilità. È un brano dove io volevo portare all'esasperazione diversi concetti, paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo. Non sono riuscito a spiegarmi, l'unica cosa che posso fare è chiedere scusa ", ha dichiarato Fedez. Parole che arrivano dopo gli esposti in procura e la levata di scudi arrivata da destra e sinistra. " L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler ", è la frase "incriminata".

Il consigliere comunale di Bolzano Giuseppe Martucci di Fratelli d'Italia ha presentato questa mattina un esposto formale presso la Procura della Repubblica. La denuncia si fonda sull'articolo 604-bis del Codice Penale, che sanziona la propaganda e l'istigazione all'odio razziale. " Ho sentito il dovere di agire a tutela dei valori fondanti della nostra Costituzione. Non possiamo permettere che un linguaggio che evoca il razzismo e l'odio venga normalizzato da figure pubbliche ", ha dichiarato l'esponente di Fratelli d'Italia.

Secondo Martucci, l'espressione contiene due elementi particolarmente gravi: il riferimento al "puro sangue italiano", che richiama esplicitamente la purezza della razza promossa dal nazifascismo e sancita nelle leggi razziali del 1938, e l'accostamento di Sinner all'accento di Adolf Hitler, un paragone ritenuto del tutto inaccettabile.

Carlo Acutis, Papa Leone, Elly Schlein e Jannik Sinner sono, ciascuno a suo modo, persone che contribuiscono a rendere il mondo migliore. Fedez no. Mala tempora currunt

Il senatore dem del Gruppo per le Autonomie, Luigi Spagnolli, citando i personaggi inseriti da Fedez nel suo brando, ha sottolineato che "". Le polemiche contro Fedez sono arrivate anche dalla Germania, dove l'agenzia tedescaha ripotato la notizia.