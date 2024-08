Oasis, la reunion è ufficiale. Ecco tutte le date del tour negli stadi

Ascolta ora 00:00 00:00

Adesso è ufficiale: gli Oasis hanno definitivamente sigillato la loro reunion annunciando un tour di ben 14 date negli stadi tra Inghilterra e Regno Unito, in partenza il prossimo 4 luglio 2025 da Cardiff. Sono passati esattamente 15 anni dall’ultima volta dei fratelli Gallagher insieme sul palco e, adesso, i fan si preparano alla “caccia” ai biglietti che prenderà il via sabato 31 agosto alle 10 di mattina (ora italiana). Una caccia che si preannuncia agguerritissima per garantirsi un posto in uno degli show degli Oasis che passeranno per Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino.

La notizia del ritorno della rock band aleggiava nell’aria già da un paio di giorni, dopo un’anticipazione del Times. Tuttavia, le voci si sono fatte più insistenti, quando i fratelli Liam e Noel hanno condiviso sui loro profili social una data e un’ora precisa: il 27 agosto alle 8 britanniche; ora in cui sarebbe arrivato un annuncio. Effettivamente così è stato; dunque, questa mattina, come promesso, hanno scritto: “Eccolo sta succedendo”, a corredo un video che li ritrae insieme sul palco e l’annuncio delle date del tour negli stadi.

“The guns have fallen silent. The stars have aligned. The great wait is over. Come see. It will not be televised”, avevano dichiarato i due fratelli, ovvero: “Le pistole tacciono. Le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita. Venite a vedere. Non sarà trasmesso in tv”. A volere fortemente la reunion era il fratello più giovane, Liam, contrariamente Noel aveva dichiarato che avrebbe considerato un riavvicinamento soltanto per soldi. Le novità, però, potrebbero non essere finite. Il motivo? Al momento, ci sarebbero anche altri rumors sul loro ritorno. La rivista NME, infatti, riporta che non ci saranno altri membri originali degli Oasis oltre Noel e Liam, ma potrebbero essere accompagnati sul palco dagli High Flyin’ Birds, la band di Noel. Come se non bastasse, il gruppo è quotato anche come possibile headliner del festival di Glastonbury nel 2025.

Come anticipato, il tour partirà dall’Inghilterra e si concluderà in Irlanda; 14 date che segnano uno dei ritorni più attesi della storia del rock. Gli Oasis passeranno per Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino.

Ecco l’elenco delle 14 date completo:

Luglio 2025:

4 Cardiff, Principality Stadium

5 – Cardiff, Principality Stadium

11 – Manchester, Heaton Park

12 – Manchester, Heaton Park

19 – Manchester, Heaton Park

20 – Manchester, Heaton Park

25 – London, Wembley Stadium

26 – London, Wembley Stadium

Agosto 2025:

2 – London, Wembley Stadium

3 – London, Wembley Stadium

8 – Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

9 – Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16 – Dublin, Croke Park

17 – Dublin, Croke Park