"Parla per te", scontro post Sanremo in diretta radio tra i membri del Volo

Aria di maretta post Sanremo tra i membri del Volo, che hanno dato vita a un piccolo battibecco in diretta durante un'intervista concessa a Radio Number One: a prendere parte alla chiaccherata sono stati nello specifico solamente Piero Barone e Gianluca Ginoble, mentre era assente Ignazio Boschetto.

Il trio musicale è reduce dall'ultima edizione del Festival della canzone italiana, nella quale ha raggiunto l'ottava piazza nella classifica di gradimento finale alle spalle di Loredana Bertè e davanti ad Alessandra Amoroso: il loro brano "Capolavoro" ha raggiunto un buon risultato e riscosso un discreto successo, eppure nonostante tutto pare proprio che alcune scelte fatte dal gruppo abbiano lasciato qualche ruggine. Così, per lo meno, pare di dedurre dal breve scontro tra i due ospiti, sorto nel momento in cui l'attenzione si è focalizzata sulla serata dedicata alle cover.

"Quel pezzo richiede anche una grande responsabilità" , spiega Ginoble riferendosi nello specifico alla cover di Who Wants to Live Forever dei Queen interpretata dal Volo con la collaborazione di Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, "perché se poi lo fai male e tocchi Freddie Mercury e i Queen..." . "Considera che l'abbiamo mandata anche a Bryan May" , rivela, "ed è impazzito per la nostra versione...loro sono in tour in Giappone, altrimenti, chissà, magari sarebbe venuto anche lui" . "Devo ammettere che siamo stati anche felici di condividere il palco con Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, ma è stato così...è stato un tocco diverso, perché magari la gente è abituata a vederci in maniera sempre un po' quasi troppo seriosa" , considera ancora Ginoble. "In realtà noi non siamo così, possiamo essere anche altre cose, è bello che la gente abbia apprezzato" , aggiunge ancora.