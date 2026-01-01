Pink in ospedale a Capodanno: intervento urgente al collo, fan in apprensione

Un inizio d’anno tutt’altro che festoso per Pink. La cantante statunitense ha trascorso la notte di San Silvestro in ospedale, dove è stata ricoverata d’urgenza a causa di forti dolori al collo. A rassicurare, almeno in parte, i fan è stata lei stessa, che ha condiviso su Instagram una foto dal letto d’ospedale spiegando cosa le è accaduto e perché dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

Abituata a collezionare dischi di successo, questa volta Pink dovrà “aggiungerne” due in modo decisamente diverso: la popstar ha infatti rivelato che le verranno sostituiti alcuni dischi cervicali. Un’operazione delicata ma necessaria, affrontata con lo spirito combattivo che da sempre la contraddistingue.

Nel suo messaggio, l’artista non ha nascosto la difficoltà dell’ultimo anno, definendolo complesso e faticoso, ma ha voluto guardare avanti con determinazione. " Lascio il dolore nel passato e scelgo di andare avanti ", ha scritto, raccontando come questo periodo l’abbia messa di fronte sia a sogni realizzati sia a momenti durissimi.

Un ricovero improvviso

Pink non è entrata nei dettagli della patologia che la affligge da tempo, ma ha chiarito che il ricovero non era programmato. Il dolore improvviso l’ha costretta a fermarsi e ad affidarsi alle cure dei medici. Con il suo consueto tono ironico ha commentato l’operazione imminente, niente ritocchini estetici, ma “ nuovi dischi luccicanti ” nel collo e una cicatrice in più, simbolo di una carriera vissuta sempre al limite. " Il rock non è uno sport per delicati ", ha scherzato.

Secondo molti fan e osservatori, l’intervento potrebbe consistere in una sostituzione dei dischi cervicali o in una procedura di fusione vertebrale, nota come ACDF, anche se non ci sono conferme ufficiali in merito.

Che cosa è l'ACDF

Acronimo di Anterior Cervical Discectomy and Fusion, è un intervento chirurgico che riguarda la colonna vertebrale nella zona del collo. Viene eseguito quando uno o più dischi cervicali sono danneggiati e provocano dolore intenso, rigidità o compressione dei nervi e del midollo spinale, con conseguenze che possono estendersi anche a spalle e braccia.

L’operazione consiste nella rimozione del disco compromesso attraverso un accesso anteriore al collo. Una volta eliminato il disco che causa il problema, il chirurgo stabilizza le vertebre interessate inserendo un supporto che permette loro di fondersi nel tempo. In questo modo si riduce la pressione sulle strutture nervose e si ripristina una maggiore stabilità del tratto cervicale.

L’obiettivo dell’ACDF non è solo alleviare il dolore, ma anche prevenire ulteriori danni neurologici e migliorare la qualità della vita del paziente. È una procedura piuttosto diffusa e utilizzata soprattutto nei casi in cui terapie conservative come farmaci, fisioterapia o riposo non risultano sufficienti.

Il recupero varia da persona a persona e dipende anche dal tipo di attività svolta nella vita quotidiana o professionale. In molti casi, dopo un periodo di riabilitazione, è possibile tornare gradualmente alle normali attività, con una significativa riduzione dei sintomi che avevano reso necessario l’intervento.

Lo sguardo già rivolto al palco

Nonostante la preoccupazione iniziale suscitata dalla foto dall’ospedale, Pink ha voluto trasmettere un messaggio di fiducia. Nei prossimi mesi la attende un tour impegnativo e l’obiettivo è tornare sul palco in piena forma. Proprio per questo, ha spiegato, era fondamentale fermarsi e prendersi cura del proprio corpo.

" Mentre passo il Capodanno da sola in una stanza d’ospedale e la mia famiglia si diverte ", ha scritto ancora. Una dichiarazione che suona come una promessa, il dolore resta indietro, la musica, e la voglia di vivere, vanno avanti.